Российские хакеры пытались взломать компьютеры десятков дипломатов в Украине, используя фейковую рекламу BMW — Reuters 12 июля, 09:36 Хакеры использовали фейковую рекламу BMW (Фото:Unit 42/Handout via REUTERS)

Хакеры, подозреваемые в работе на российскую внешнюю разведку, пытались взломать компьютеры десятков дипломатов в посольствах в Украине, говорится в отчете компании, занимающейся кибербезопасностью, пишет Reuters.

Они это делали с помощью поддельных объявлений о продаже подержанных автомобилей.

Шпионаж был направлен на дипломатов, работающих как минимум в 22 из примерно 80 иностранных представительств в столице Украины Киеве.

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«Кампания началась с безобидного и законного события», — говорится в отчете.

В середине апреля 2023 года дипломат Министерства иностранных дел Польши разослал по электронной почте в различные посольства законную листовку с объявлением о продаже подержанного седана BMW 5-й серии, находящегося в Киеве.

Фото: Unit 42/Handout via REUTERS

Польский дипломат, который отказался назвать свою фамилию по соображениям безопасности, подтвердил роль своей рекламы в цифровом вторжении.

Хакеры, известные как APT29 или Уютный медведь, перехватили и скопировали эту листовку, внедрили в нее вредоносное программное обеспечение, а затем разослали ее десяткам других иностранных дипломатов, работающих в Киеве.

«Это поразительно по масштабам для тех операций, которые обычно являются узкоспециализированными и тайными операциями с использованием современных постоянных угроз», — говорится в отчете.