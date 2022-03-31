Российские хакеры атаковали вооруженные силы нескольких стран Восточной Европы и центр передового опыта НАТО — Google

31 марта, 03:48
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Хакеры пытались взломать центр передового опыта НАТО (Фото:Anonymous)

Хакеры пытались взломать центр передового опыта НАТО (Фото:Anonymous)

Российская хакерская группировка COLDRIVER, которую еще называют Calisto, атаковала вооруженные силы нескольких стран Восточной Европы и один из центров передового опыта НАТО.

Об этом сообщили в Google.

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В ходе атак хакеры использовали недавно созданные учетные записи Gmail. Фишинговые письма они отправляли на электронные почты, не принадлежащие Google, поэтому уровень успешности этих атак неизвестен, говорится в сообщении.

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Также хакеры этой группировки запустили фишинговые атаки, нацеленные на несколько базирующихся в США неправительственных организаций и аналитических центров, вооруженные силы одной из балканских стран и базирующегося в Украине оборонного подрядчика.

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Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Хакеры Google Война России против Украины

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