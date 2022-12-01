Хакеры атаковали сайты Ватикана после последних заявлений Папы Римского касательно действий РФ в Украине — посол 1 декабря, 11:22 Сайты учреждений Ватикана подверглись хакерской атаке (Фото:Guglielmo Mangiapane/Reuters)

30 ноября российские хакеры атаковали сайты Ватикана. Это произошло после последних заявлений Папы Римского Франциска касательно войны РФ против Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш в своем Facebook.

По его словам, недоступны были многие сайты разных структур Римской курии.

«Российские хакеры еще раз демонстрируют реальное лицо политики РФ, непосредственно определенной Парламентской Ассамблеей Совета Европы как террористической. Российский ответ на последние важные заявления Папы Франциска», — отметил он.

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С начала вторжения РФ в Украину Папа Римский упоминает Украину почти во всех своих публичных выступлениях. Порой он озвучивал спорные тезисы — к примеру, заявляя, что конфликт «нельзя решить с помощью инфантильной логики оружия».



В прошлом месяце Папа Римский также прямо призвал российского диктатора Владимира Путина остановить «спираль насилия и смерти» в Украине.

В конце ноября понтифик назвал страдания украинцев, которые принесло им российское вторжение, «мученичеством от агрессии» и сравнил войну России против Украины с «ужасным геноцидом» 1930-х годов — Голодомором, организованным Иосифом Сталиным.