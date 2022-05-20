Российские хакеры атаковали сайты итальянских министерств
Российские хакеры атаковали сайты итальянских министерств (Фото:roketpik/pixabay.com)
Российские хакеры атаковали итальянские государственные порталы.
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Об этом сообщает ANSA.
В полиции заявили, что работают над тем, чтобы защитить сайты от нападения.
Российская хакерская группа Killnet взяла на себя ответственность за атаку.
Среди атакованных сайтов — сайты судебного органа самоуправления, Высшего совета магистратов, Таможенного агентства, а также МИД, министерства образования и культурного наследия.
Killnet начал DDOS-атаку после того, как указал в Telegram список целей — всего их около 50, включая министерства, компании, наблюдательные органы, СМИ и судебные органы, сообщили источники издания.
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