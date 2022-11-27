Российские грузовые самолеты активно что-то вывозят из Китая: рейсы маскируют — Defense Express 27 ноября, 23:35 Российские грузовые самолеты активно что-то вывозят из Китая (Фото:Defense Express)

Российские грузовые самолеты Ан-124 Руслан компании Волга-Днепр по меньшей мере десять раз в последнюю неделю летали в Китай. При этом они часто отключают транспондеры для маскировки, а их пункты назначений — города, где находятся оборонные предприятия, пишет Defen se Express.

Видео с посадкой Ан-124 Руслан российской компании в аэропорту Чжэнчжоу появилось в китайских соцсетях. В комментариях к видео пишут, что самолет прибыл для того, чтобы забрать «военную помощь — экипировку, бронежилеты, шлемы, одежду и т. д. ».

Видео дня

Также сервисы отслеживания полетов демонстрируют за последние семь дней девять рейсов Ан-124 Руслан в Китай и только три в обратном направлении, что прямо говорит об выключенном транспондеров во время совершения части рейсов.

Также конечным пунктом одного из рейсов был Урумчи.

Как отмечает издание, Чжэнчжоу является мощным логистическим и промышленным центром и мощной индустриальной высокотехнологичной зоной, включая подразделения китайского оборонного гиганта Norinco. Урумчи является производственной площадкой для целого ряда промышленных гигантов.



«Такие регулярные полеты, тем более самолетами Ан-124 Руслан, выключенные транспондеры, а также сообщения в китайских соцсетях наталкивают на вывод — РФ отправляет самолеты за военным грузом. Более того, за тем, который крайне необходим прямо сейчас и не может ждать пока его доставят по железной дороге», — говорится в материале издания.

Также портал отметил, что зафиксированные рейсы — это только попавшие в сервисы мониторинга полета гражданских самолетов. Очевидно, их было больше.