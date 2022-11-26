Российские генералы приехали в Беларусь проверять подготовку войск, белорусское минобороны промолчало — Беларускі Гаюн

26 ноября, 00:51
Поделиться:
В Беларуси продолжаются «военные учения» (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Telegram)

В Беларуси продолжаются «военные учения» (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Telegram)

Генералы из страны-террориста России приехали в Беларусь контролировать подготовку российских военных, но в минобороны Беларуси об этом не сообщали. Об этом пишет мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram-канале в пятницу, 25 ноября.

Российские пропагандистские ресурсы утверждали, что группа российских генералов во главе с Сергеем Рудским, руководящим главным оперативным управлением российского генштаба, приехали в Беларусь «с рабочим визитом». Беларускі Гаюн предположил, что они приземлились на аэродроме в Мачулищах в 15:45 по минскому времени.

Видео дня

Читайте также:
Лукашенко тоже виновен в военных преступлениях в Украине и должен предстать перед трибуналом — резолюция Европарламента
Читайте также:

Белорусский и российский диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS) «Лукашенко в истерике». Любая реальная эскалация развалит режим узурпатора, но у Путина есть рычаг влияния — интервью с Франаком Вячоркой

Генералы должны проинспектировать ход подготовки так называемой региональной группировки войск на белорусских полигонах, осмотреть казармы, учебные места и пункты управления, а также посетить занятия военных страны-агрессора и «ознакомиться с порядком выполнения боевых задач подразделениями ВС РБ по прикрытию государственной границы РБ».

"…Генералы должны заслушать доклады о степени готовности подразделений РГВ для выполнения задач по предназначению. Можно предположить, что по результатам инспекции будет сделан доклад вышестоящему руководству в МО РФ. И на основании этого будут приниматься дальнейшие решения относительно российского контингента РГВ в Беларуси", — считает Беларускі Гаюн.

Читайте также:
«Лукашенко принял решение о вторжении». Когда узурпатор прикажет белорусским войскам наступать — основатель инициативы BYPOL

Проект также обратил внимание, что министерство обороны Беларуси официально не сообщало о визите российских генералов. Ранее во время учений Союзная решимость-2022, по информации Гаюна, сводки белорусского ведомства тоже не соответствовали фактическому нахождению российских военных в Беларуси.

Главное управление разведки Минобороны Украины 25 ноября опровергло информацию о том, что оккупационные войска якобы планируют повторно вторгнуться в Украину со стороны Беларуси в конце ноября.

https://www.youtube.com/embed/034onWYS5bk
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Беларусь Россия-Беларусь Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X