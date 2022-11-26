Российские генералы приехали в Беларусь проверять подготовку войск, белорусское минобороны промолчало — Беларускі Гаюн 26 ноября, 00:51 В Беларуси продолжаются «военные учения» (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Telegram)

Генералы из страны-террориста России приехали в Беларусь контролировать подготовку российских военных, но в минобороны Беларуси об этом не сообщали. Об этом пишет мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram-канале в пятницу, 25 ноября.

Российские пропагандистские ресурсы утверждали, что группа российских генералов во главе с Сергеем Рудским, руководящим главным оперативным управлением российского генштаба, приехали в Беларусь «с рабочим визитом». Беларускі Гаюн предположил, что они приземлились на аэродроме в Мачулищах в 15:45 по минскому времени.



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Генералы должны проинспектировать ход подготовки так называемой региональной группировки войск на белорусских полигонах, осмотреть казармы, учебные места и пункты управления, а также посетить занятия военных страны-агрессора и «ознакомиться с порядком выполнения боевых задач подразделениями ВС РБ по прикрытию государственной границы РБ».

"…Генералы должны заслушать доклады о степени готовности подразделений РГВ для выполнения задач по предназначению. Можно предположить, что по результатам инспекции будет сделан доклад вышестоящему руководству в МО РФ. И на основании этого будут приниматься дальнейшие решения относительно российского контингента РГВ в Беларуси", — считает Беларускі Гаюн.

Проект также обратил внимание, что министерство обороны Беларуси официально не сообщало о визите российских генералов. Ранее во время учений Союзная решимость-2022, по информации Гаюна, сводки белорусского ведомства тоже не соответствовали фактическому нахождению российских военных в Беларуси.

Главное управление разведки Минобороны Украины 25 ноября опровергло информацию о том, что оккупационные войска якобы планируют повторно вторгнуться в Украину со стороны Беларуси в конце ноября.