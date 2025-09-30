«Мы не боимся». Орбан говорит, что Венгрия будет сбивать российские дроны в случае нарушения воздушного пространства

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна может сбить российские дроны в случае нарушения их воздушного пространства . Об этом он сказал в интервью Harcosok Órája , опубликованном во вторник, 30 сентября.

В частности, Орбана спросили, сможет ли Венгрия защитить свое воздушное пространство, если в него случайно или намеренно вторгнутся российские дроны.

«Насколько я знаю, да. Мы не боимся этого. Мы, конечно же, собьем их», — заявил он.

Также он раскритиковал беспокойство Европы относительно того, что российские беспилотники уже нарушили воздушное пространство нескольких европейских стран.

«Мы [Европа] сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему, когда мы сильнее, мы говорим так, будто мы слабые… Россия слабая по сравнению с нами, слабая в военном плане, экономически слабая и численно слабая», — добавил Орбан.

26 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что недавно на украинско-венгерской границе военные зафиксировали вероятно венгерские дроны, которые могли вести разведку.

«Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах. Поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту», — добавил глава государства.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто грубо ответил на заявление Зеленского о венгерских дронах в Украине, заявив, что украинский президент «начинает сходить с ума».

В свою очередь Министерство обороны Венгрии опровергло заявление Зеленского и заявило, что информация «не соответствует действительности».

Позже Зеленский предупредил об ответе в случае повторного вторжения венгерских дронов.