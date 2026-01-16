РФ привлекает к совершению диверсий в странах ЕС беженцев из Украины, которые сталкиваются с финансовыми проблемами и часто не осознают, на что именно соглашаются.

Об этом проинформировали в среду, 14 января, в своем материале специалисты британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI).

Статья написана на базе обсуждений, состоявшихся на экспертном семинаре в Варшаве в ноябре 2025 года. Авторы отметили, что российский саботаж охватывает широкий спектр деятельности — от повреждения подводных кабелей до локальных атак, к которым обычно привлекают обычных людей.

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Специалисты отмечают, что российские вербовщики прибегают к различным средствам давления: на несовершеннолетних исполнителей они выходят через игровые платформы, у пожилых людей — эксплуатируют ностальгию по советскому прошлому. Также исполнителями заказов часто становятся люди с финансовыми проблемами.

По данным аналитиков, вербовка происходит через мессенджеры и соцсети. Людям предлагают деньги за поджоги, атаки на гражданскую инфраструктуру, вандализм и мелкие диверсии. Характерным примером называют Польшу — в частности, взрыв на железной дороге на участке между Варшавой и Люблином в ноябре 2025 года.

Авторы материала ссылаются на информацию польского эксперта по вопросам российской пропаганды Адама Лелонека, который отмечает, что обычно главным фактором мотивации для завербованных россиянами является финансовая выгода. Причем это могут быть и несколько долларов за граффити, и десятки тысяч долларов за тяжкие преступления, например, убийство.

Один из участников варшавского семинара отмечал, что гражданам Украины часто предлагают гораздо меньшую сумму, чем исполнителям в Западной Европе, и даже этих денег диверсанты могут не получить, поскольку «заказчики» относятся к ним как к «одноразовому материалу».

Как отметили британские специалисты, если рассматривать инциденты, подобные диверсии на польской железной дороге, исключительно как действия отдельных украинцев, это может подпитать антиукраинские настроения и подорвать общественную поддержку Киева — а именно это и является стратегической целью диверсионных операций.

Инфографика: NV

В феврале 2025 года Служба безопасности Украины сообщила, что Россия завербовала 21-летнего безработного жителя Житомирской области для организации взрыва в ТЦК в Ровно 1 февраля 2025-го. Тогда исполнителя ликвидировали вместе со взрывчаткой в помещении ТЦК. В результате того взрыва шесть человек получили ранения.

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Аналогичный инцидент произошел 5 февраля в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области. Человек принес взрывчатку в здание ТЦК и сам погиб при взрыве. В СБУ заявили, что Россия намеренно ликвидирует своих агентов, чтобы не платить им обещанные деньги и заодно убрать свидетелей.