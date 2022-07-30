«Российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений». В МИД Украины ответили на призыв посольства РФ казнить пленных азовцев 30 июля, 15:51 Российские войска убили более 50 украинских военнопленных, удерживавшихся в оккупированной Еленовке Донецкой области (Фото:REUTERS / Александр Ермоченко)

В МИД Украины заявили, что российские дипломаты являются соучастниками военных преступлений в Украине и должны быть привлечены к ответственности.



«Прочтите это, когда вам говорят, что РФ не должна быть изолирована. Нет никакой разницы между российскими дипломатами, призывающими казнить украинских военнопленных, и российскими войсками, делающими это в Еленовке. Все они соучастники этих военных преступлений и должны ответить», — написал спикер МИД Украины Олег Николенко в своем Twitter.

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Ранее в Twitter посольства РФ в Великобритании российские «дипломаты» опубликовали сообщение с призывом нарушить Женевские конвенции. В твите говорится, что украинские военнопленные из полка Азов «заслуживают казни, но смерть не через расстрел, а через повешение, потому что они ненастоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти».

Сообщение было опубликовано российским посольством на следующий день после убийства свыше 50 украинских военнопленных защитников Мариуполя, содержащихся в оккупированной Еленовке Донецкой области. При этом Россия цинично отрицает свою причастность к массовому убийству пленных украинских военных.

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