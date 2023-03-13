Высланные из ЕС российские дипломаты, связанные со спецслужбами РФ, работают в Сербии — Радио Свобода 13 марта, 16:24 Флаг Сербии (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Некоторые российские дипломаты, которых выслали из стран Евросоюза после начала полномасштабного вторжения России в Украину, работают в посольстве в Сербии. Об этом сообщает российская служба Радио Свобода.

С 24 февраля и до конца 2022 года страны ЕС выслали почти 500 российских дипломатов и административных сотрудников. Многие страны, в том числе Польша, Хорватия, Чехия, Эстония и Нидерланды, сократили российские дипломатические миссии после высылки ряда дипломатов. При этом в Сербии, которая заявляет о желании вступить в ЕС, дипломатическое присутствие РФ возросло: судя по дипломатическим списками с сайта МИД Сербии, в феврале 2022 года там работали 54 российских дипломата, а в марте 2023-го — уже 62.



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По данным журналистов, по меньшей мере три дипломата сейчас являются аккредитованными представителями страны-террориста в Сербии, а двое из них связаны с российскими спецслужбами.



Хорватия в апреле 2022 года объявила о высылке 18 российских дипломатов и шести административно-технических сотрудников посольства. В октябре 2022 года имя одного из высланных — бывшего 2-го секретаря посольства Алексея Иваненко — появилось в дипломатическом списке МИД Сербии, где он стал первым секретарем посольства. В 2010—2011 годах Иваненко был инженером в 16-м центре ФСБ, который, по мнению США, стоит за хакерскими атаками на американскую критическую инфраструктуру.

Как пишут расследователи, один из высланных из Польши в марте 2022 года — советник российской дипломатической миссии Михаил Генералов. Все 45 российских дипломатов, которых выслали из Польши, подозревали в шпионаже. Генералов также был зарегистрирован в ведомственном доме российской службы внешней разведки в Москве. На сайте сербского МИД указано, что Генералов сейчас работает в той же должности в российском посольстве в Сербии.



Петр Долгошеин, который до лета 2022 года занимал пост второго секретаря посольства России в Хельсинки, сейчас работает советником посольства России в столице Сербии Белграде.



Пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля сказал журналистам, что только страна-агрессор решает, направлять ли высланного из одной страны ЕС дипломата в другое государство ЕС. Каждая европейская страна также сама решает, пускать ли такого дипломата в страну. Высокопоставленный европейский чиновник сказал Радио Свобода на условиях анонимности, что формально перевод высланного из одной страны ЕС дипломата в другую не запрещен, но такой запрет считается негласной практикой.



В МИД России и Сербии, правительстве Сербии или офисе президента Александра Вучича не ответили на запрос расследователей о комментарии.