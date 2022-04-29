Некоторые российские части покидают Мариуполь — Пентагон

29 апреля, 08:04
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По данным Пентагона, некоторые российские части покидают Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По данным Пентагона, некоторые российские части покидают Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По данным Пентагона, некоторые российские части покидают Мариуполь и движутся на северо-запад.

Чиновник американского оборонного ведомства в ходе брифинга сообщил, что бои за город продолжаются.

По его словам, по Мариуполю российские оккупационные войска продолжают наносить как ракетные, так и авиационные удары.

Видео дня

Чиновник отметил, что российские военные полностью не контролируют Мариуполь. По его мнению, если бы город был полностью взят, незачем продолжать его бомбить.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Пентагон Война России против Украины

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