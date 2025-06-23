«Это ужасно». Рютте отреагировал на последние обстрелы России по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию полностью ответственной за обстрелы по территории Украины и нарушающей все международные стандарты.

Об этом он сказал в понедельник, 23 июня, во время брифинга для журналистов перед саммитом Альянса в Гааге, сообщает корреспондентка NV.

«Безусловно, что нападения на невинных гражданских людей, общины, города без какой-то военной цели — это ужасно. Россия полностью отвечает за это, они нарушают все международные правила. И это началось еще с 2014 года, и затем в феврале 2022 года, — и является неспровоцированным», — заявил Рютте.

Реклама

По его словам, в НАТО рассматривают этот вопрос как часть коллективной обороны, чтобы Украина имела все, что необходимо по поддержке, и могла защитить своих граждан.

«Именно поэтому в прошлом году в Вашингтоне союзники согласились, что для Украины необратимый путь для вступления в НАТО. И это также актуально и сегодня, и будет после саммита», — добавил Рютте.

Инфографика: NV

В ночь на 23 июня россияне атаковали Украину 352 шахедами и дронами-имитаторами, 11 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и пятью крылатыми ракетами Искандер-К.

В результате российской атаки в Киеве погибли по меньшей мере девять человек, еще около 30 пострадавших, среди них — четыре ребенка.

Также 17 июня российские оккупанты нанесли масштабный комбинированный удар по Киеву с использованием 16 крылатых ракет, двух Кинжалов и десятков БПЛА. Повреждения были зафиксированы в нескольких районах города, больше всего — в Соломенском, где в девятиэтажный дом попала ракета Х-101. Подтверждена гибель 28 человек.