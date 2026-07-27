Великобритания и Франция в Совбезе ООН осудили удары РФ по судам в Черном море

27 июля, 21:33
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Гражданское судно охвачено огнем недалеко от Одессы, 14 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Victor Sayenko/File Photo)

Гражданское судно охвачено огнем недалеко от Одессы, 14 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Victor Sayenko/File Photo)

На заседании Совета Безопасности ООН Великобритания и Франция осудили российские атаки на гражданские суда в Черном море, ставящие под угрозу продовольственную безопасность миллионов людей во всем мире.

Об этом сообщает Укринформ.

Постоянный представитель Великобритании при ООН Сара Макинтош отметила, что РФ идет к тому, чтобы выпустить по Украине более 300 ракет в июле. По ее словам, это станет мрачным рекордом войны.

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Макинтош напомнила, что 19 июля три крылатые ракеты попали в судно, перевозившее зерно из Одессы, в результате чего погибли десять гражданских лиц.

По её словам, 24 июля новые российские удары привели к гибели и ранениям мирных жителей в Киеве, а также повредили здание почётного консульства Латвии в Славянске.

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Кроме того, Макинтош обратила внимание на нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства Румынии.

Дипломат отметила, что РФ пытается поставить знак равенства между своими массированными обстрелами украинских городов, незаконной и жестокой оккупацией украинской территории и усилиями Украины по защите своего государства.

«Но никакого равенства здесь нет. Украина реализует свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — подчеркнула она.

В свою очередь, постпред Франции при ООН Жером Бонафон отметил, что Совет Безопасности должен осознавать масштабы наступления РФ на украинский аграрный экспорт.

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«Атакуя и намеренно уничтожая портовую инфраструктуру Одессы, а также суда, перевозящие украинское зерно в Черном море, и склад Всемирной продовольственной программы в Днепре, Россия не только убивает невинных мирных жителей, но и непосредственно ставит под угрозу продовольственную безопасность миллионов людей, особенно в Африке и на Ближнем Востоке», — заявил он.

Бонафон подчеркнул, что Франция и впредь будет оказывать Украине всестороннюю поддержку.

Удары РФ по портовой инфраструктуре и гражданскому флоту Украины — что известно

С начала июля российские войска значительно усилили удары по портовой инфраструктуре и гражданскому флоту Украины. Удар по судну Golden Leo, в результате которого погибли 10 человек, а также атаки на танкер Gas Lisbon и балкер Golden Rose вынудили судовладельцев самостоятельно принять решение о приостановке работы с одесскими портами.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий 22 июля подтвердил, что из-за ухудшения ситуации с безопасностью временно приостановлен заход судов в украинские морские порты.

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22 июля глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за приостановки движения по морскому коридору в Черном море.

25 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что действия России по блокированию вывоза зерна из Черноморского региона могут вновь создать угрозу для продовольственной безопасности в различных странах мира.

27 июля на заседании Совета Безопасности глава Департамента ООН по политическим вопросам Кайоко Гото заявила, что новая волна атак России на черноморские порты и торговые суда создает серьезные риски для глобальной продовольственной безопасности.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Великобритания ООН Черное море Франция Совет Безопасности

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