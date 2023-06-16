В США представили закон, который позволит направить конфискованные российские активы на помощь Украине 16 июня, 10:34 В США представили закон, который позволит направить конфискованные российские активы на помощь Украине (Фото:REUTERS/Элизабет Франц)

Члены Конгресса США от Республиканской и Демократической партий представили закон, который позволит упростить передачу конфискованных и замороженных российских активов на помощь Украине для противостояния российской агрессии, сообщает Reuters.

Авторы законопроекта заявили, что их намерение заключается в том, чтобы за ущерб, нанесенный вторжением, заплатила именно Москва.

Закон предоставит президенту США полномочия конфисковать российские активы, замороженные в Соединенных Штатах, и передавать их для помощи Украине.

Видео дня

Кроме того, будет запрещена передача средств подсанкционным российским организациям до тех пор, пока Россия не выведет свои войска с территории Украины и не согласится выплатить компенсацию за ущерб, причиненный войной.

По словам автора законопроекта, сенатора Джима Риша, в течение года после начала полномасштабной войны России против Украины более 300 млрд долл российских активов остаются замороженными во всем мире.

«Учитывая жестокость России и продолжающиеся военные преступления против украинского народа, вполне правильно, чтобы средства российского правительства в Соединенных Штатах были конфискованы и перепрофилированы, чтобы помочь Украине восстановить свою страну», — сказал он.

Ранее сообщалось, что юридическая служба Совета ЕС разработала план по использованию замороженных активов российского Центрального банка на сумму около $36,8 млрд для финансирования восстановления Украины.

По результатам арестов и различных механизмов конфискации активов россиян и коллаборационистов в Украине с 24 февраля 2022 года в государственный бюджет было направлено 28,3 млрд грн.

