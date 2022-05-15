«Доступ не так прост». В МИД Германии заявили о сложностях с предоставлением Украине замороженных активов РФ 15 мая, 13:04 Цей матеріал також доступний українською Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что получить доступ к замороженным российским активам, чего добивается Украина в качестве компенсации ущерба от вторжения РФ, не так просто. В частности, с юридической точки зрения.



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Об этом она заявила 14 мая после саммита глав МИД стран G7, сообщает DW.

Бербок признает, что есть веские причины для передачи активов, но не видит оснований, чтобы этот процесс прошел быстро.

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«Доступ к замороженным активам юридически […] не так прост», — заявила она.

Министр отметила, что как санкции, так и этот шаг должны соответствовать нормам юридической системы Германии, а также не вызвать потенциальных возражений со стороны Европейского суда.



Во время встречи с коллегами из стран, входящих в Большую семерку, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал их принять соответствующие законы, согласно которым Киеву можно было бы передать конфискованные замороженные российские активы, чтобы использовать их для восстановления Украины.

15 мая Кулеба заявил, что Большая семерка поддерживает передачу арестованных российских активов украинцам, но детали не уточнил.



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