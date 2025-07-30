Польские правоохранители задержали десятки людей, подозреваемых в совершении диверсий и нападений в интересах России. Правительство объявило о повышении мер безопасности из-за попыток РФ дестабилизировать ситуацию в стране.

Среди задержанных 32 человека, подозреваемых в выполнении заданий, полученных от российских спецслужб. Их обвиняют в организации диверсий, в том числе поджогов и нападений на граждан. Об этом 29 июля сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Польское агентство печати (PAP).

Среди задержанных — граждане России, Украины, Беларуси, Польши и Колумбии. Особое внимание уделяется 27-летнему гражданину Колумбии, которого связывают с двумя поджогами на территории Польши. Польские спецслужбы и прокуратура подтвердили, что эти преступления были совершены по заказу российских разведывательных структур.

«Это рассматривается всеми — США, НАТО, нашими европейскими союзниками — как постоянная угроза, которая сохранится и в будущем», — подчеркнул глава правительства.

Туск отметил, что подозреваемые действовали в интересах РФ, выполняя заказы по дестабилизации ситуации в стране, а задержанные в настоящее время содержатся под стражей. Один из них уже получил приговор, остальные ожидают суда.

Он также предупредил, что список подозреваемых может пополняться, поскольку, несмотря на эффективность польских служб в выявлении исполнителей и координаторов диверсий, нынешняя ситуация требует максимальной мобилизации спецслужб.

Премьер обратил внимание на связи между российской активностью и отдельными политическими кругами, которые, по его словам, могут быть инструментами дестабилизации Польши. Попытки парализовать работу служб или спровоцировать напряженность на границах, по мнению правительства, представляют реальную угрозу и могут привести к серьезным преступлениям.

Глава польского правительства заявил, что все, кто пытается нарушить стабильность страны или способствует этому, сознательно или нет, фактически работают в интересах России. Он заверил, что государство будет действовать жестко и решительно, а соответствующие ведомства уже получили поручения усилить меры как для предотвращения новых атак, так и для выявления всех, кто действует в интересах Кремля.

За данными The Associated Press, на Западе фиксируют рост диверсионной активности, которую связывают с РФ. В частности, в Великобритании суд признал троих человек виновными в поджоге склада с помощью для Украины, организованном 21-летним Диланом Эрлом — по версии обвинения, он действовал в интересах ЧВК Вагнер.

Российские спецслужбы пытались организовать поджоги торговых центров в Польше, Латвии и Литве, а также заговорили с целью подложить взрывные устройства в грузовые самолёты, передает AP.