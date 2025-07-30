В Польше разоблачили 32 человека, работавших на российские спецслужбы — Туск
Туск назвал десятки человек, задержанных за сотрудничество с РФ (Фото: Aleksandra Szmigiel/REUTERS)
Польские правоохранители задержали десятки людей, подозреваемых в совершении диверсий и нападений в интересах России. Правительство объявило о повышении мер безопасности из-за попыток РФ дестабилизировать ситуацию в стране.
Среди задержанных 32 человека, подозреваемых в выполнении заданий, полученных от российских спецслужб. Их обвиняют в организации диверсий, в том числе поджогов и нападений на граждан. Об этом 29 июля сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Польское агентство печати (PAP).
Среди задержанных — граждане России, Украины, Беларуси, Польши и Колумбии. Особое внимание уделяется 27-летнему гражданину Колумбии, которого связывают с двумя поджогами на территории Польши. Польские спецслужбы и прокуратура подтвердили, что эти преступления были совершены по заказу российских разведывательных структур.
«Это рассматривается всеми — США, НАТО, нашими европейскими союзниками — как постоянная угроза, которая сохранится и в будущем», — подчеркнул глава правительства.
Туск отметил, что подозреваемые действовали в интересах РФ, выполняя заказы по дестабилизации ситуации в стране, а задержанные в настоящее время содержатся под стражей. Один из них уже получил приговор, остальные ожидают суда.
Он также предупредил, что список подозреваемых может пополняться, поскольку, несмотря на эффективность польских служб в выявлении исполнителей и координаторов диверсий, нынешняя ситуация требует максимальной мобилизации спецслужб.
Премьер обратил внимание на связи между российской активностью и отдельными политическими кругами, которые, по его словам, могут быть инструментами дестабилизации Польши. Попытки парализовать работу служб или спровоцировать напряженность на границах, по мнению правительства, представляют реальную угрозу и могут привести к серьезным преступлениям.
Глава польского правительства заявил, что все, кто пытается нарушить стабильность страны или способствует этому, сознательно или нет, фактически работают в интересах России. Он заверил, что государство будет действовать жестко и решительно, а соответствующие ведомства уже получили поручения усилить меры как для предотвращения новых атак, так и для выявления всех, кто действует в интересах Кремля.
За данными The Associated Press, на Западе фиксируют рост диверсионной активности, которую связывают с РФ. В частности, в Великобритании суд признал троих человек виновными в поджоге склада с помощью для Украины, организованном 21-летним Диланом Эрлом — по версии обвинения, он действовал в интересах ЧВК Вагнер.
Российские спецслужбы пытались организовать поджоги торговых центров в Польше, Латвии и Литве, а также заговорили с целью подложить взрывные устройства в грузовые самолёты, передает AP.