Рютте о Путине: Я не изменил своих взглядов, я ему не доверяю

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не изменил свое мнение относительно российского диктатора Владимира Путина и не доверяет ему. Об этом пишет The Guardian в среду, 25 июня.

«Я не изменил своих взглядов на Владимира Путина. Я ему не доверяю», — отметил Рютте.

Генсек НАТО вспомнил авиакатастрофу с малайзийским рейсом MH17 и подчеркнул, что Путин солгал о непричастности России к этому.

«Путин сказал мне, что его не было на Донбассе и что он не имел никаких дел в Украине, и это, и то, и другое. Это все было ложью», — отметил Рютте.

Кроме этого, он призвал страны не доверять России и наращивать свою военную силу.

«Давайте не будем наивными в отношении России… Мы знаем, что существует российская угроза, краткосрочная, долгосрочная, какая угодно, но российская угроза существует, и мы должны убедиться, что можем себя защитить, и именно поэтому мы это делаем», — подчеркнул Рютте.

Он также отметил, что Россия сейчас восстанавливает свои вооруженные силы и может быть готова напасть на НАТО через три, пять или семь лет.

В финальном коммюнике саммита НАТО в Гааге страны блока в частности признали, что существует «долгосрочная угроза евроатлантической безопасности со стороны России».

Ранее во время интервью Sky News президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин может напасть на страну НАТО в течение пяти лет, «чтобы проверить Альянс».

11 июня глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль сообщил, что разведка имеет «конкретные доказательства» того, что Россия планирует нападение на территорию НАТО, потому что хочет проверить эффективность пятой статьи Североатлантического договора о коллективной самообороне.

По его словам, Кремль больше не верит в соблюдение гарантий НАТО по взаимопомощи, предусмотренных пятой статьей, и может попытаться это проверить.