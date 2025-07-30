Российская суперъяхта, застрявшая в центре Лондона: почему от этого ареста больше проблем, чем пользы — BBC 30 июля, 23:01 Большая голубая суперъяхта пришвартована перед современными небоскребами в Лондоне (Фото: BBC/David Wilkins)

Phi, российская суперъяхта стоимостью 38 миллионов фунтов стерлингов (примерно 50 млн долларов), была разработана для круизов по водам Средиземного моря и Карибского бассейна, пишут Алексей Калмыков и Питер Болл для BBC News Russian и WS News.

NV публікує матеріал у межах інформаційного партнерства.

Але натомість 59-метрове судно вже понад три роки пришвартоване в Лондоні. Його затримали під час першого ж рейсу.

Phi — одна з понад десятка російських суперʼяхт, які затримали по всьому світу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але багато з цих затримань призвели до величезних юридичних та фінансових труднощів для урядів, відповідальних за них.

«Затримання суперʼяхт було дуже помітним, це можна було б винести на першу шпальту газети», — каже Том Кітінге, директор Центру досліджень фінансових злочинів та безпеки Королівського інституту об'єднаних служб.

«Але це не дало особливих результатів з точки зору війни та обтяжило уряди проблемами, яких вони не передбачали». 29 липня Верховний суд Великої Британії відхилив апеляцію власника судна і, таким чином, Phi залишається стояти у Південному доці в лондонському діловому кварталі Кенері-Ворф.

Гай Бут - капітан яхти Phi / Фото: BBC/David Wilkins

«Ласкаво просимо на Phi, — каже капітан Гай Бут, — тут, у самому серці Лондона, а не там, де ми хотіли б бути».

На борту він показує розкішні принади суперʼяхти, як-от басейн з підігрівом і з прісною водою. «Ми можемо встановити його на будь-яку висоту, як забажаємо, його глибина може сягати 1,7 м», — каже він.

Поруч розташоване газове вогнище та зона відпочинку, яка перетворюється на кінотеатр, а каюта власника облаштована приватною терасою.

З березня 2022 року суперʼяхту арештували згідно з законом, який дозволяє уряду Великої Британії затримувати пов’язані з Росією судна з метою тиску на російську еліту, яка, у свою чергу, чинить тиск на президента Володимира Путіна.

Але власник Phi та роботодавець капітана Бута, Сергій Науменко, просто так із цим не погодився.

Російський магнат нерухомості порушив низку судових справ проти Міністерства транспорту, аби скасувати арешт суперʼяхти. Ці справи пройшли від Високого суду до Апеляційного суду та Верховного суду.

У разі негативного рішення Верховного суду власник яхти планував передати справу до Європейського суду з прав людини.

Його юридична команда стверджує, що, оскільки Науменко ніколи не отримував фінансових санкцій від Великої Британії та не має зв’язків з президентом Росії Володимиром Путіним, затримання суперʼяхти порушує його законне право мирно користуватися своїм майном.

Але уряд досі успішно стверджує, що має право затримувати активи заможних росіян, щоб чинити тиск на російський уряд.

Проблеми Phi далеко не поодинокі.

Затримані російські суперʼяхти по всьому світу породжують юридичні проблеми та рахунки на десятки мільйонів доларів за їхнє утримання.

Вітрильна яхта А перебуває під арештом італійської влади / Фото: Sabri Kesen/Anadolu Agency via Getty Images

«Думаю, що уряди явно не передбачали всі ці юридичні питання, пов’язані з утриманням яхт», — каже Алекс Фінлі, колишній офіцер ЦРУ, який служив у Європі та писав про російські суперʼяхти та санкції.

Вартість утримання суперʼяхт величезна, зазвичай щонайменше 10% від їхньої вартості на рік. Це може означати щорічні збори в мільйони або, у випадку більших суден, десятки мільйонів фунтів стерлінгів.

«Деяким урядам це коштує багато грошей», — каже Фінлі.

Оскільки власник Phi не перебуває під фінансовими санкціями, він оплачує її утримання.

Але багато затриманих у світі суперʼяхт перебувають у власності людей, на яких накладено фінансові санкції, тому місцеві закони означають, що вони не можуть передавати гроші на обслуговування своїх суден.

Повідомляється, що в Італії влада виплатила понад 23 мільйони фунтів стерлінгів (майже 30 млн дол.) з березня 2022 року за утримання вітрильної яхти А вартістю 600 мільйонів доларів, власник якої перебуває під санкціями.

Країна також володіє кількома меншими суперʼяхтами.

У США утримання 106-метрової Amadea коштувало уряду понад 30 мільйонів доларів.

Amadea пришвартована у Сан-Дієго в США / Фото: EUGENE TANNER/AFP via Getty Images

Влада планувала продати суперʼяхту, яка пришвартована в Сан-Дієго, щоб відшкодувати витрати на утримання та зібрати кошти для підтримки воєнних зусиль України.

Але це неодноразово відкладали через юридичні баталії щодо того, кому офіційно належить судно.

Влада України стикалася з подібними труднощами. З 2022 року вони намагалися, і поки що не змогли, продати пов’язану з Росією суперʼяхту Royal Romance, яка стоїть у Хорватії.

Лише одну суперʼяхту продали на прохання уряду, який її утримував.

Йдеться про яхту Alfa Nero, чиє утримання обходилося Антигуа і Барбуді у 28 000 доларів щотижня. Судно купив турецький мільярдер за 40 мільйонів доларів. Але і на нового власника, і на уряд Антигуа подала позов дочка російського промисловця, яка стверджувала, що суперʼяхта належить їй.

Том Кітінге з Центру досліджень фінансових злочинів вважає, що гучні арешти суперʼяхт відволікали західні уряди від більш ефективних заходів, які б вдарили по фінансуванню та ресурсам російської армії.

«Чи було правильно переслідувати олігархів? Ймовірно, так. Чи було правильно зводити все до олігархів? Абсолютно ні. Нам слід було зосередитися на речах, які мали значення, з першого дня».

Правові ускладнення, пов’язані з російськими суперʼяхтами, також можуть зупинити покупців від спроб придбати затримані судна, особливо коли їхнє право власності можуть не визнавати недружні країни.

«Цілком можливо, — каже Бенджамін Молтбі, провідний юрист з питань суперʼяхт в компанії Keystone Law, — що продана яхта може опинитися в іншій юрисдикції, а портова влада повернеться до власника та скаже: «Ви не власник».

«За законом стоять політика, політики та їхні примхи», — додає він.

Утримання Alfa Nero коштувало Антигуа та Барбуді 28 000 доларів на тиждень / Фото: via BBC

Тим часом у Британії капітан Бут каже, що він стурбований аварійним станом, до якого призвело утримання Phi в Південному доку, де немає належного портового обладнання.

«Найгіршим сценарієм буде пожежа на борту», — каже він, додаючи, що у судна все ще є проблеми після першого рейсу.

«Полумʼя пошириться дуже швидко, — додає він. — Алюміній горить при температурі 3500°C».

«Човен просто потоне тут, у Кенері-Ворф».

На запитання про ризики утримання Phi в Кенері-Ворф, Міністерство транспорту опублікувало заяву, в якій зазначило, що «не може коментувати заяви капітана Бута через судові процеси, що тривають».

Canal and River Trust, який управляє доком, каже: «Директор порту продовжує звертатися до Міністерства транспорту з розʼясненнями щодо статусу цього судна. Нашим пріоритетом залишається безпечна та надійна експлуатація доків Вест-Індії».

Майбутнє Phi може вирішити Верховний суд у вівторок.

Але доля багатьох інших російських суперʼяхт і питання, хто зрештою за них заплатить, навряд чи буде вирішене найближчим часом.