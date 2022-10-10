Одна из российских ракет взорвалась недалеко от посольства Румынии в Киеве — глава МИД 10 октября, 15:58 Российские оккупанты обстреляли центр Киева (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В понедельник, 10 октября, в Киеве недалеко от посольства Румынии взорвалась российская ракета, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

Глава ведомства заявил, что решительно осуждает ракетные удары страны-агрессора по гражданским объектам в центре Киева и других украинских городах.

Министр добавил, что это является вопиющим нарушением международного гуманитарного права и привело к гибели людей.

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«Рад, что персонал посольства Румынии в безопасности, несмотря на то, что один удар — всего в 850 метрах от его штаба», — написал министр в Twitter.



В результате массированного удара российских оккупантов по Киеву пострадал визовый отдел посольства Германии.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, у России две цели — объекты энергетики по всей Украине и мирные люди.

