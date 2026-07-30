В НАТО прокомментировали падение российской ракеты на территории Польши

НАТО поддерживает постоянный контакт с польскими властями после инцидента с нарушением воздушного пространства страны российской ракетой . Об этом сообщил представитель Верховного штаба Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе полковник Мартин О'Доннелл, слова которого приводит The Guardian.

По его словам, речь идет о ракете, тип которой в настоящее время устанавливается. Она вошла в воздушное пространство Польши, а затем упала на территории страны. Эта ракета была одной из многих, выпущенных Россией по Украине во время ночной атаки.

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Полковник заявил, что в ответ Польша и НАТО задействовали средства противовоздушной обороны и наземного реагирования. В воздух были подняты два польских истребителя F-16, самолет-заправщик Airbus A330 из многонационального подразделения НАТО, польский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, а также вертолет Ми-24.

О'Доннелл отметил, что Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич провел беседу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Польши генералом Веславом Кукулой.

Расследование обстоятельств происшествия продолжается. В НАТО подчеркнули, что Альянс и впредь будет принимать все необходимые меры для защиты своей территории.

Нарушение воздушного пространства Польши 30 июля — что известно

В ночь на 30 июля, во время массированной российской атаки на Украину — в частности, на западные области, — в Польше прогремел мощный взрыв. Утром польская полиция сообщила, что обнаружила в Люблинском воеводстве воронку и обломки неопознанного объекта. Их нашли в поле, между селами Тарнава-Колония и Токары.

Инфографика: NV

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российская крылатая ракета Х-101 ночью пересекла территорию Польши, нарушив воздушное пространство НАТО.

Впоследствии премьер-министр Польши Туск срочно направился в Люблин и созвал координационную группу в связи с нарушением воздушного пространства. Он отметил, что в Люблинском воеводстве, вероятно, упала российская ракета Х-101.