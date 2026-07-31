«Вы ошиблись с выбором врага». Министр обороны Польши заявил, что не прекратит военную поддержку Украины, несмотря на критику оппозиции

Чем больше российских ракет будет сбито над территорией Украины, тем меньшей будет угроза для Польши, сказал Косиняк-Камыш (Фото: Якуб Ожеховский/Agencja Wyborcza.pl/via REUTERS)

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш резко раскритиковал оппозицию за ее реакцию на нарушение польского воздушного пространства российской ракетой , обвинив политических оппонентов в том, что они сделали Украину «врагом номер один» вместо России. В то же время он подчеркнул, что, несмотря на критику и дезинформацию, Варшава продолжит поддерживать Украину.

Об этом в пятницу, 31 июля, Косиняк-Камыш заявил в Сейме Польши, отвечая на критику оппозиции по поводу реакции властей на нарушение польского воздушного пространства российской ракетой Х-101, пишут RMF и «Укринформ».

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«Для вас Россия перестала быть врагом. С определенного времени врагом номер один стала Украина», — заявил он.

Он также заявил, что Варшава продолжит оказывать Украине помощь.

«Несмотря на ваш вой и вашу дезинформацию, мы продолжим помогать борющейся Украине. Чем больше российских ракет будет сбито над территорией Украины, тем меньше будет угроза для Польши», — подчеркнул Косиняк-Камыш, выступая с трибуны Сейма.

Он также напомнил, что по просьбе США Польша уже передала Украине несколько ракет-перехватчиков для систем Patriot. По словам министра, критика этого решения со стороны оппозиции фактически является критикой позиции одного из ключевых стратегических союзников Польши.

Он заявил, что оппозиция ошибочно определила главного врага, поставив политическую борьбу с правительством выше государственных интересов и безопасности Польши.

«Вы ошиблись, выбирая себе врага. Для вас политическая борьба и неприязнь к нашему правительству важнее государственных интересов и безопасности польского государства», — заявил лидер Польской крестьянской партии.

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Глава Минобороны Польши признал, что не всё во время инцидента с российской ракетой сработало идеально, однако отметил, что ситуация была отработана «в 100 раз лучше», чем во время инцидентов в Пшеводуве или в случае с российской ракетой, найденной в лесу недалеко от Быдгоща.

«В этом зале есть те, кто встречал бы Россию хлебом-солью», — сказал Косиняк-Камыш.

Он также упомянул публикацию кандидата от партии «Конфедерация» на последних выборах, которая писала в социальных сетях, что следует попросить Россию помочь «денацифицировать» польское правительство.

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«Кто для вас враг? Польское правительство? Украина? Или всё же Российская Федерация?» — спросил министр обороны, повысив голос.

В Польше после падения российской ракеты Х-101 в Люблинском воеводстве зафиксировали две кампании дезинформации: одна направлена против Украины, другая — против польского правительства.

Правительство Польши критикуют за то, что население не было своевременно проинформировано о российской ракете в воздушном пространстве страны, а также за недостаточно эффективную реакцию военных. Звучат вопросы о том, почему ракету не удалось перехватить или уничтожить и были ли задействованы все возможные средства ПВО.

Нарушение воздушного пространства Польши 30 июля — что известно

В ночь на 30 июля, во время массированной российской атаки на Украину — в частности, на западные области, — в Польше прогремел мощный взрыв. Утром польская полиция сообщила, что обнаружила в Люблинском воеводстве воронку и обломки неопознанного объекта. Их нашли в поле, между селами Тарнава-Колония и Токары.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российская крылатая ракета Х-101 ночью пересекла территорию Польши, нарушив воздушное пространство НАТО.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что на территории страны упала, вероятно, российская ракета Х-101. Он заявил, что на данный момент нет оснований полагать, будто Польша была преднамеренной целью РФ.