«Примитивный элемент информационной войны». В МИД Польши опровергли пропаганду Путина насчет планов «разделения» Украины

В МИД Польши заявили, что Варшава не выдвигала, не выдвигает и не намерена в будущем выдвигать территориальные претензии к Украине (Фото: Каролина Грабовска / Pixabay)

В МИД Польши категорически отвергают и называет совершенно безосновательными спекуляции диктатора РФ Владимира Путина о «территориальном разделе Украины», а также намеки на участие Варшавы в нем.

Соответствующее сообщение было опубликовано 28 июля на официальном сайте правительства Польша.

«Это ничто иное, как дезинформация и очередная попытка спровоцировать антагонизм и напряженность между украинцами и союзниками, поддерживающими Киев», — говорится в заявлении польского МИД.

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В ведомстве, в частности, заявили, что Польша не выдвигала, не выдвигает и не намерена в будущем выдвигать территориальные претензии к Украине.

«Польша в полной мере признает, уважает и неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в ее законно установленных, международно признанных границах», — сообщили в польском МИД.

Обвинения со стороны Кремля в Польше расценивают как «примитивный элемент» информационной войны.

«Утверждения Москвы о якобы существующих планах аннексии западных территорий Украины, в том числе со стороны Польши, представляют собой примитивную попытку дезинформации и являются постоянным элементом информационной войны. Цель этих действий ясна и заключается в попытке натравить европейские народы друг на друга и отвлечь внимание международного сообщества от жестокой, незаконной военной агрессии, осуществляемой РФ. Мы призываем власти РФ прекратить выдвигать территориальные претензии к своим соседям», — подытожили в польском МИД.

26 июля российский диктатор Владимир Путин в Санкт-Петербурге заявил солдатам и офицерам оккупационного ВМФ РФ , что Украина «рано или поздно потеряет свои западные земли».

Путин, в частности, озвучил свои фантазии — мол, западные регионы Украины якобы были «подарком Иосифа Сталина» — но он «дарил эти земли не Украине», а «в рамках единого государства».

Далее российский диктатор вообще начал утверждать, — дескать, он «уверен, что рано или поздно Украина утратит эти западные земли».

«И то, что Польше принадлежало, Венгрии, Румынии, рано или поздно — может быть, не завтра, не послезавтра, год, два, 10, 15 — но все исторически встанет на свои места», — цитировали Путина пропагандисты из ТАСС.

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Угроза российских провокаций — что известно

Как сообщило 3 июля британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники, близкие к президенту Польши Каролю Навроцкому, Соединенные Штаты Америки предупредили Варшаву о подготовке Москвой вооруженной провокации на польской территории. По данным журналистов, эти агрессивные действия могут осуществляться с территории российского анклава в Калининграде или со стороны Беларуси и включать различные сценарии: от ударов ракетами и беспилотниками до непосредственного пересечения государственной границы российскими солдатами.

4 июля в эфире Radio NV политолог Петр Олещук отметил, что, согласно американским данным, российские провокации могут начаться уже через несколько месяцев. Эксперт объяснил, почему именно Польша, а не страны Балтии, может стать главной мишенью гибридной агрессии РФ, и высказал мнение, что поляки на данный момент не готовы к такому развитию событий, поскольку не желают в полной мере учиться на опыте, который уже прошла Украина.

Руководитель Агентства внешней разведки Польши полковник Павел Шота 28 июня публично заявил, что Россия готова заслать так называемых «зеленых человечков» на территорию балтийских государств. По оценке главы польской разведки, российский диктатор Владимир Путин в настоящее время является заложником собственного поражения, из-за чего российская сторона способна продолжать военные действия в Украине еще несколько лет, параллельно прибегая к гибридным атакам против восточных рубежей Альянса.

29 июня Министерство обороны Литвы выступило с несколько иным заявлением. В комментарии для прессы, который приводит литовский вещатель LRT, оборонное ведомство сообщило, что на данный момент нет никаких объективных признаков подготовки страны-агрессора к полномасштабному военному нападению на страны Балтии.

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21 июля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Россия может использовать беспилотники, замаскированные под украинские, для провокаций против стран НАТО.

По оценке польской стороны, одним из сценариев такой провокации может стать появление над Польшей или другими странами восточного фланга НАТО группы беспилотников с украинской маркировкой, чтобы создать впечатление, будто их запустили Силы обороны Украины.