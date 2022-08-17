Российская оккупация АЭС повышает риск ядерного инцидента — Столтенберг

17 августа, 18:38
Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что захват Запорожской атомной электростанции Россией угрожает безопасности всего международного сообщества, а также повышает риск ядерной аварии на станции.

Инфографика: НВ

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

«Важно, чтобы международное сообщество выступило единым фронтом против неспровоцированной агрессии России, и чтобы все мы предприняли шаги, чтобы убедить Россию прекратить эту войну», — сказал Столтенберг во время брифинга с президентом Сербии Александром Вучичем.

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Генсек подчеркнул, что захват Запорожской АЭС российскими войсками представляет «серьезную угрозу безопасности и безопасности этих объектов; повышает риск ядерной аварии или инцидента; и ставит под угрозу население Украины, соседних стран и международного сообщества».

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Он также призвал срочно разрешить инспекцию МАГАТЭ и обеспечить вывод всех российских сил с территории АЭС.

Войска РФ обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что российские оккупанты должны покинуть Запорожскую АЭС и соседние территории без всяких условий.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   НАТО Российская агрессия Йенс Столтенберг ЗАЭС

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