Черная нефтяная дыра Путина. Как санкции убивают нефтегазодобычу России, а нефтяные бароны прячут свои деньги от Кремля 7 июня, 12:45 NV Премиум Нефтяной закат России. Что происходит с нефтегазовой отраслью РФ (Фото:REUTERS/Alexander Manzyuk)

Какими путями Москва пытается продавать свою нефть за границу, почему казне от этого нет особой пользы, и к какому неминуемому финалу движется Газпром, поясняет аналитик в сфере энергоресурсов Михаил Крутихин.

Уже полгода над российской нефтедобычей дамокловым мечом висят санкции от ЕС и G7 — ограничение цены закупки «черного золота» Кремля на уровне $60 за баррель. Что изменили методы принудительного ценообразования в источниках наполнения бюджета страны-агрессора? Об этом NV поговорил с Михаилом Крутихиным, проживающим в Норвегии основателем и партнером российского консалтингового агентства Rusenergy.



Видео дня

— Прошло заседание ОПЕК+ и на 2024 год добыча будет снижена 1,3 млн баррелей, при этом российская квота добычи нефти уменьшится на 650 тыс. баррелей в сутки. Эксперты говорят, что это сделано для того, дабы удержать падение цен на нефть?