Исходя из нового подхода, предельный уровень будет изначально снижен примерно до $50 за баррель, сообщили источники Bloomberg. (Фото: Reuters / File Photo))

По их информации, страны-члены ЕС рассматривают новое предложение о снижении порогового значения для российской нефти (сейчас установлено на уровне $60 долларов за баррель). Кроме того, в Брюсселе предлагают автоматически пересматривать такое ограничение каждые три месяца в зависимости от рыночных цен.

Ранее одним из препятствий введения ограничений было согласие отдельных стран — Греции, Мальты и Кипра — но теперь, по словам источников, они открыты для этой идеи.

Согласно предложенным в Брюсселе планам, предельный уровень цен на российскую нефть будет установлен на 15% ниже рыночных цен, рассчитанных на основе среднего значения за 10 недель, сообщили источники.

Исходя из этого подхода, предельный уровень будет первоначально снижен примерно до $50 за баррель, уточнили источники Bloomberg.

Однако, по информации источников, окончательное решение по ценам на российскую нефть еще не принято, а санкции Евросоюза требуют поддержки всех государств-членов.

«Предложения являются частью 18-го пакета санкций блока, который в настоящее время задерживается Словакией. Братислава добивается уступок в плане ЕС по постепенному отказу от российского газа. Исполнительная власть блока готова предложить стране некоторые гарантии, если она снимет свое вето, сказал один из источников», — подытожили в Bloomberg.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал к ограничению предельных цен на российскую нефть до $30 за баррель и максимальной изоляции страны-агрессора РФ — для завершения войны в Украине и лишения Кремля возможности атаковать другие государства.

Позднее стало известно, что Евросоюз отложил снижение потолка цен на нефть из России до $45 из-за войны между Израилем и Ираном.

11 июля агентство Reuters сообщило, что Еврокомиссия на нынешней неделе предложит плавающую предельную цену на российскую нефть в рамках нового проекта пакета санкций в попытке преодолеть сопротивление некоторых стран-членов блока.

До того, в июне ЕК предложила снизить предельную цену для стран группы семи (G7) с $60 за баррель до $45 за баррель в своем 18-м пакете санкций против России за вторжение в Украину.