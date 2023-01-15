Активизация вражеского ИПСО. В ГУР объяснили, почему Россия сорвала обмен пленными 15 января, 16:10 В ГУР рассказали, что Россия сорвала обмен пленными с целью активизировать ИПСО (Фото:ГУР МО)

Российская сторона сорвала обмен пленными, который должен был состояться в субботу, 14 января, чтобы расшатать настроения в украинском обществе или посеять панику.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«На самом деле, к сожалению, довольно часто переносятся обмены. Но в данной ситуации мы имеем дело с активизацией рашистов в сфере ИПСО для дестабилизации ситуации в Украине, в том числе и сейчас в направлении украинских военнопленных. К сожалению, и эту тему враг использует, а именно горе наших защитников и их семей для того, чтобы где-то посеять панику, где-то дестабилизировать ситуацию», — объяснил Юсов.

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По его словам, очень активно сейчас себя ведут разные пророссийские боты и массово появляются новые информационные ресурсы, которые враг использует для сбора персональных данных.

«Это такая игра на нервах. ... Несмотря на это, работа по обменам продолжается, и я думаю, что в ближайшее время мы увидим хорошие новости, но чтобы их услышать, эта тема нуждается в тишине», — отметил Юсов.

14 января российская сторона в последний момент отменила запланированный очередной обмен пленными.