«Проповедуют геноцид украинцев». Мир должен ввести санкции против Русской православной церкви и патриарха Кирилла — Елисеев 28 апреля, 22:15 Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин и предстоятель РПЦ патриарх Кирилл (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Мир должен ввести санкции против Русской православной церкви как организации, являющейся пособником терроризма, убежден дипломат, глава Центра новых решений Константин Елисеев.

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«Пора, чтобы Украина и мир ввели санкции против предстоятеля Русской православной церкви Кирилла и против РПЦ, потому что они проповедуют язык агрессора, геноцид украинского народа, участвуют в военных преступлениях против украинцев вместе с путинскими политиками», — отметил Елисеев в эфире Радио НВ.

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По мнению дипломата, санкции должны включать арест имущества и счетов РПЦ:

«Поверьте моему опыту посла, я знаю, какая мощная имущественная собственность за границей в РПЦ, счета есть, какими они пользуются. Напомню вам так называемый духовный центр России, построенный при президенте [Франции Николя] Саркози в центре Парижа, у реки Сена, близ Эйфелевой башни. Все эти вещи необходимо закрыть и постепенно найти механизм, чтобы на это имущество наложить арест».

Ранее Министерство иностранных дел Литвы тоже призвало Европейский Союз ввести санкции против главы РПЦ. А священники Украинской православной церкви Московского патриархата собрали 430 подписей за международный церковный трибунал над патриархом РПЦ Кириллом.

Украинская разведка сообщает, что служители РПЦ получили четкие указания агитировать родителей и родственников россиян побуждать их заключать контракт о военной службе.

Сам предстоятель РПЦ патриарх Кирилл в проповеди высказался о войне РФ в Украине: прямым текстом он не поддержал российское вторжение, но привел «аргументы» на его обоснование.

Еще в 2020 году СМИ сообщали, что предстоятель РПЦ и его родственники владеют недвижимостью в России, общая стоимость которой почти 3 миллиона 270 тысяч долларов.

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