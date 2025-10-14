После дроновой атаки РФ на Польшу в НАТО изменили отношение к войне в Украине — посол

14 октября, 21:23
Поделиться:
Российский дрон в польской деревне Чоснувка, 10 сентября 2025 года (Фото: Dariusz Stefaniuk/via REUTERS)

Российский дрон в польской деревне Чоснувка, 10 сентября 2025 года (Фото: Dariusz Stefaniuk/via REUTERS)

Российская дроновая атака на Польшу в сентябре способствовала тому, что европейские партнеры начали лучше понимать роль Украины в обеспечении общей безопасности.

Об этом во вторник, 14 октября, заявила посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук во время встречи с журналистами в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

По ее мнению, это нападение сыграло во вред России, ведь аргументы Украины начали гораздо больше учитывать.

Реклама

Читайте также:
«А если завтра они ударят?» Как европейцы относятся к российским провокациям в своих странах и действительно ли РФ готовится к войне с НАТО

«Если Путин хотел отвлечь внимание от Украины этими атаками, то похоже, он в очередной раз просчитался и на самом деле еще больше привлек к нам внимание», — добавила она.

Самое существенное изменение заключается в том, что в НАТО лучше поняли важность Украины как составляющей архитектуры безопасности Европы.

«Мы и раньше постоянно говорили: „Украина — это контрибутор в евроатлантическую безопасность, мы имеем уникальный опыт“. Но именно теперь, после дроновой атаки на Польшу, нарушения воздушного пространства других стран Альянса, наши партнеры в НАТО начали воспринимать это иначе. Есть повышенный интерес к нашей экспертизе, нашим знаниям и изученным за время полномасштабной войны урокам», — пояснила она.

Инфографика: NV

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил, что Европа должна быть готова к тому, что Россия может наносить удары глубоко по региону. Он призвал и в дальнейшем поддерживать Украину и предоставлять ей необходимое вооружение.

В тот же день Сикорский представил в парламенте Великобритании иранский беспилотник Shahed-136, который Россия использует в войне против Украины.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Россия Польша НАТО Российская агрессия Война России против Украины шахеды

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies