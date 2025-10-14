Российская дроновая атака на Польшу в сентябре способствовала тому, что европейские партнеры начали лучше понимать роль Украины в обеспечении общей безопасности.

Об этом во вторник, 14 октября, заявила посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук во время встречи с журналистами в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

По ее мнению, это нападение сыграло во вред России, ведь аргументы Украины начали гораздо больше учитывать.

«Если Путин хотел отвлечь внимание от Украины этими атаками, то похоже, он в очередной раз просчитался и на самом деле еще больше привлек к нам внимание», — добавила она.

Самое существенное изменение заключается в том, что в НАТО лучше поняли важность Украины как составляющей архитектуры безопасности Европы.

«Мы и раньше постоянно говорили: „Украина — это контрибутор в евроатлантическую безопасность, мы имеем уникальный опыт“. Но именно теперь, после дроновой атаки на Польшу, нарушения воздушного пространства других стран Альянса, наши партнеры в НАТО начали воспринимать это иначе. Есть повышенный интерес к нашей экспертизе, нашим знаниям и изученным за время полномасштабной войны урокам», — пояснила она.

Инфографика: NV

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил, что Европа должна быть готова к тому, что Россия может наносить удары глубоко по региону. Он призвал и в дальнейшем поддерживать Украину и предоставлять ей необходимое вооружение.

В тот же день Сикорский представил в парламенте Великобритании иранский беспилотник Shahed-136, который Россия использует в войне против Украины.