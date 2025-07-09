В Литве после российской атаки на Украину призвали ЕС «немедленно» одобрить 18-й пакет санкций

Последствия российской атаки на Луцк в ночь на среду, 9 июля (Фото: ГСЧС Украины / Telegram)

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в среду, 9 июля, после очередной атаки РФ на Украину заявил, что ЕС должен немедленно принять 18-й пакет санкций против России. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Будриса, Украина пережила еще одну «ночь террора», подвергшись крупнейшей воздушной атаке с начала полномасштабного вторжения России.

«Это не просто война — это систематический государственный терроризм против суверенного государства и гражданского населения», — заявил Будрис.

Реклама

Он также считает, что осуждение на европейском уровне было бы уместным, но недостаточным.

«Мы призываем к немедленному принятию 18-го пакета санкций ЕС, включая снижение лимита цен на нефть. Этот пакет также направлен против продукции и оборудования, используемых для производства дронов и ракет. Любое дальнейшее промедление только выиграет время для Путина и его военных преступлений», — добавил глава МИД Литвы.

Ранее 9 июля городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил о самой массовой воздушной атаке россиян на город с начала войны, возникли пожары. В Волынской ОГА сообщали об атаке 5 ракетами и около 50 дронами.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские войска атаковали Украину ночью рекордным количеством целей — 741, в том числе 728 дронами, 7 крылатыми ракетами Х-101/Искандер-К и 6 аэробаллистическими Х-47М2 Кинжал. ПВО обезвредила 711 БпЛА и сбила 7 ракет Х-101/Искандер-К.

Читайте также: Зеленский подписал указы о синхронизации украинских санкций с последними пакетами ЕС

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности, он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков, снижение предельной цены на нефть с $60 до 45 долларов за баррель, экспорт технологий и товаров двойного назначения.

4 июля послы ЕС во время заседания в очередной раз не смогли прийти к согласию относительно принятия 18-го пакета санкций.