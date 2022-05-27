Оккупанты потеряли в Украине более тысячи танков, но еще имеют много ресурсов — Пентагон 27 мая, 06:46 Цей матеріал також доступний українською Техника оккупантов в Украине (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Оккупанты с начала полномасштабного вторжения лишились около тысячи танков в Украине. А также более 350 артиллерийских систем, почти три десятка бомбардировщиков и более 50 вертолетов.

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Об этом пишет CNN.



В то же время в США считают, что у РФ «все еще остается большая часть их возможностей».

«Они вложили в эту борьбу большое количество своей техники и своих военных. И украинцы понесли потери, и россияне понесли потери», — сказал чиновник Пентагона.

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По его словам, они имеют преимущество по ресурсам — человеческим и военно-техническим.

"Россияне здесь имеют преимущество по количеству средств, которые они могут применить к этой борьбе, с точки зрения людей, техники и вооружения, и мы просто должны это иметь в виду", - добавил чиновник Минобороны США.

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