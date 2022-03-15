Историческая сумма. Байден подписал законопроект о предоставлении Украине $13,6 миллиарда 15 марта, 21:13 Цей матеріал також доступний українською Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

Президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении Украине $13,6 миллиарда на фоне российской агрессии.

«Я только что подписал закон о двухпартийном государственном финансировании, который сохраняет правительство открытым и предоставляет Украине исторические $13,6 миллиарда финансирования», — написал он в Twitter.

Читайте также: Байден поручил выделить Украине военную помощь еще на 200 млн долларов

11 марта Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение $13,6 млрд экстренного финансирования, чтобы помочь Украине и другим восточноевропейским странам, а также усилить возможности Пентагона на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Также ранее Байден говорил, что США позаботятся о том, чтобы у Украины было вооружение для защиты от российских войск.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.