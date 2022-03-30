Небо вдоль границы закрыто. Росавиация подтвердила планы агрессора продолжать войну 30 марта, 11:51 Цей матеріал також доступний українською Воздушное пространство над граничащими с Украиной регионами РФ будет закрыто минимум до 7 апреля (Фото:Аэрофлот)

Российские авиационные власти в шестой раз подряд продлили ограничения на полеты в 11 городов в центральном и южном регионах РФ — теперь до 3:45 мск 7 апреля.

Ограничения на полеты должны были истечь утром 1 апреля.

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Как сказано в сообщении Росавиации, ограничения касаются аэропортов в Анапе, Геленджике, Симферополе, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Элисте, Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске и Липецке. Изначально в список Росавиации попал также Орел, но затем его убрали. Ограничения ввели «в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации в Украине».

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Для организации перевозок авиакомпаниям предписано использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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Впервые воздушное пространство над южными и центральными регионами РФ — вдоль украинской границы — было закрыто для гражданской авиации одновременно с началом вторжения в Украину — с 24 февраля.

Первоначально эта мера планировалась до 2 марта, впоследствии запрет на полеты продлевался еще пять раз: до 8, 14, 20, 26 марта и до 1 апреля.

Ранее сообщалось, что баланс сил в воздушном пространстве пока не на стороне Украины — но и РФ не может достичь решающего превосходства в воздухе.

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