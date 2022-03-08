«Жизнь людей для Путина — ничто». Оппозиционеры призывают россиянок 8 марта выйти на антивоенные акции

8 марта, 06:12
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Бабушку, которую пережила блокаду Ленинграда, задержали на предыдущей акции (Фото:Популярная политика/ скриншот Youtube)

Бабушку, которую пережила блокаду Ленинграда, задержали на предыдущей акции (Фото:Популярная политика/ скриншот Youtube)

Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш записала видеообращение к россиянкам. Она призвала 8 марта выходить в своих городах на антивоенные акции.

Она призвала людей выходить 8 марта в 14.00 на центральные площади своих городов.

Для Владимира Путина, подчеркивает Ярмыш, «все борющиеся на фронте люди безымянные, пушечное мясо, затратный вариант, буквально, скот, который он гонит на убой, чтобы можно было как можно дольше сидеть на мешке с деньгами».

https://www.youtube.com/embed/_C1EhBQNHkM
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«Я хочу, чтобы вы осознали. Путин не верит ни в какой русский мир, не верит в фашистов и денацификацию. Жизнь ваших родственников, ваших друзей и близких, которая будет перемолота войной, для него ничто», — объяснила оппозиционерка.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Россия Российская агрессия Алексей Навальный Война России против Украины

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