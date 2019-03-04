Россиянин поднял над своим домом украинский флаг в поддержку Сенцова и пленных моряков
Российский активист Владимир Егоров поднял над своим домом в Тверской области украинский флаг в поддержку украинских политзаключенных.
В комментариях под постом адвоката Дмитрия Динзе он написал, что акция является обращением к президенту РФ Владимиру Путину с требованием освободить Олега Сенцова и всех украинцев.
В видео, которое активист опубликовал ранее на своей станице, говорится также о поддержке украинских моряков, которые были захвачены во время агрессии в Керченском проливе.
Егоров также призвал россиян присоединяться к его акции и поддержать Украину.
"Требуйте от кремлевской ОПГ вывода войск России из Украины, освобождения всех украинских военнопленных! Освобождения захваченных территорий чужой страны!" - написал активист.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что более 80 украинцев удерживаются в России, среди них украинский режиссер Олег Сенцов и украинские моряки.