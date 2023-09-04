Болгария предоставила убежище россиянину, который критиковал Путина и выступал против войны 4 сентября, 13:23 В Болгарии предоставили убежище россиянину, протестующему против войны в Украине (Фото:Emer_Iglesias/pixabay.com)

Гражданин страны-агрессора РФ Александр Стоцкий, который участвовал в протестах против российского диктатора Владимира Путина и войны РФ против Украины, получил статус беженца в Болгарии.

Об этом сообщает Euractiv.

Ранее ему неоднократно отказывали в убежище на основании постановления, что в России его не ждет никакой реальной опасности.

По словам Стоцкого, он боится возвращаться в Россию, так как его могут отправить в тюрьму или на фронт.

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Он утверждает, что, находясь в России, участвовал в нескольких протестах против правительства и был наблюдателем на выборах в Думу РФ в штаб-квартире московских оппозиционных политиков.

В Софии он также участвовал в демонстрациях против российской агрессии в Украине.

«Я выступаю против агрессивных действий Российской Федерации в лице диктатора Путина. Я против войны, потому что она противоречит моим моральным принципам», — говорил он журналистам в марте 2022 года.