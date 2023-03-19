«Россияне будут вынуждены выдать Путина». У РФ нет будущего без политической или физической смерти диктатора — Денисенко об ордере на арест 19 марта, 16:22 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via REUTERS)

Ордер на арест диктатора Владимира Путина — это сигнал в большинстве своем российским элитам, что их будущее без политической или физической смерти военного преступника невозможно, считает Вадим Денисенко, руководитель Украинского института будущего.

Он убежден, что через некоторое время россияне будут вынуждены выдать трибуналу Путина, как это когда-то сделали сербы с бывшим главой Югославии Слободаном Милошевичем.

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Денисенко в интервью Radio NV рассказал, какие последствия ордер на арест Путина будет иметь для России и мира.

— Вы предполагаете, что сербы выдали Милошевича, а россияне выдадут Путина?

— Да, совершенно верно. Некоторое время спустя. Это не будет, к сожалению, завтра. Просто мы должны понимать, что эти вещи не происходят с сегодня на сегодня. К сожалению, пройдет период времени.

Но россияне 100% вынуждены, когда изменится политическая ситуация, выдать Путина. Это первый момент.

Второй момент. Что касается сегодня непосредственно. Если говорить о политических последствиях этого ордера, то первый главный посыл, данный Международным судом, касается не только и не столько Путина. Он касается элит и российского народа. Но, прежде всего, российских элит, для которых стало уже очень четко понятно, в лоб уже им сказали: «Ваше будущее с Путиным — это тупик, экономический, политический и так далее. Даже страны, якобы дружественные с РФ, в любой момент могут от вас отвернуться».

И на самом деле у этих элит не будет нигде защищенности в мире. И даже в самой России. Потому что ситуация будет ухудшаться. Учитывая это, это важный посыл, что «дорогие россияне, у вас будущего с Путиным нет. Ваше будущее — политическая или физическая смерть Путина».

— Обсуждается, что решение Международного уголовного суда может быть не последним. Уже есть предположение, что действия российской армии и российского руководства можно рассматривать как преступление геноцида. Надеетесь ли вы, что и эти обвинения будут объявлены?