Российские оккупанты угрожали обстрелять гражданское судно вблизи Змеиного и заявляли, что оно якобы находится в «территориальных водах РФ» 21 мая, 20:55 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты угрожали обстрелять гражданское судно Республики Того вблизи Змеиного (Фото:marinetraffic.com/)

Российский военный флот угрожал обстрелять гражданское судно под флагом Республики Того, которое двигалось вблизи острова Змеиный и заявляли, что этот участок Черного моря якобы принадлежит к территориальным водам РФ.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Об этом сообщили в военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

"Сегодня [21 мая] утром гражданское судно Britta K под флагом Республики Того, совершая транзитный проход (transit passage) украинскими территориальными водами вблизи острова Змеиный, получило сигнал от россиян с требованием покинуть тер. воды РФ, иначе по нему будет применено оружие. РФ пытается незаконно присвоить территорию Украины, уже даже без так называемых «псевдореферендумов», в последний раз это делал Гитлер во время Второй мировой войны", — говорится в сообщении

Видео дня

«Но мы свои территории не отдадим и захватчики обязательно последуют за их кораблем», — подчеркнули в ВМС Украины.

В аудиозаписи, которую распространили ВМС ВСУ, российский военный офицер предупреждает вождей судна, что они якобы двигаются в территориальных водах России. Хотя на карте видно, что судно движется в водах, которые по международным соглашениям, считаются украинскими.

Остров Змеиный у западного побережья Черного моря был оккупирован с начала полномасштабного вторжения РФ против Украины 24 февраля 2022 года. Украинские защитники, несмотря на это, успешно атаковали российских оккупантов на Змеином.

26 апреля ВСУ атаковали вражеский пункт управления на Змеином и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрила-10. Позже украинские защитники разбили три российских ЗРК и серверную с телекоммуникационным оборудованием, а также ликвидировали 42 оккупантов. Через неделю у острова Байрактары уничтожили еще два российских десантно-штурмовых катера типа Раптор.

8 мая в Минобороны подтвердили, что возле Змеиного был уничтожен десантный катер типа Серна из ЗРК Тор и два десантно-штурмовых катера типа Раптор. Было ликвидировано 46 человек из состава враждебного десанта.

8 мая в районе острова Змеиный украинские военные уничтожили российский вертолет с десантом на борту.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.