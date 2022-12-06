Россияне удерживают два носителя крылатых ракет в Черном море с 12 Калибрами

6 декабря, 18:15
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Обломки российской ракеты, сбитой в Киевской области 5 декабря 2022 года (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

Обломки российской ракеты, сбитой в Киевской области 5 декабря 2022 года (Фото:ANDRII NEBYTOV/Telegram)

В Черном море на боевом дежурстве находятся два российских носителя крылатых ракет с 12 Калибрами.

Об этом сообщает Военно-морские силы ВСУ в Facebook.

По их данным, в Черном море на боевом дежурстве находятся 15 российских кораблей.

«Из них два носителя крылатых ракет Калибр, общий залп — 12 ракет», — говорится в сообщении.

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Также, по их данным, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве два корабля.

А в Средиземном море оккупанты удерживают девять вражеских кораблей, из которых пять носителей крылатых ракет с 76 Калибрами.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/520123363488584

22 ноября министр обороны Алексей Резников говорил, что у страны-террориста РФ осталось 119 ракет Искандер, 6980 ракет С-300, 229 ракет морского базирования Калибр, 132 ракеты воздушного базирования Х-101 и 150 ракет воздушного базирования Х-555.

5 декабря РФ нанесла восьмой массированный ракетный удар по гражданским целям в Украине. Из более чем 70 выпущенных оккупантами ракет силы ПВО сбили больше 60.

https://www.youtube.com/embed/Ii0cqXIowWk
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Черное море Войска РФ Калибр

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