Российские военные несколько недель учились руководить иранскими дронами — Госдеп

12 августа, 03:25
Флаг Ирана (Фото:REUTERS/Мортеза Никубазл)

Флаг Ирана (Фото:REUTERS/Мортеза Никубазл)

Российские военные тренировались в Иране в последние недели в рамках соглашения о передаче беспилотников между двумя странами.

Об этом заявил заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель, пишет Reuters.

«Мы по-прежнему очень обеспокоены использованием и распространением БПЛА Ираном. Они использовались для нападения на силы США, наших партнеров в регионе и международные организации», – заявил он.

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Патель сообщил журналистам, что российские военные проводили тренировки с беспилотниками в Иране «в последние несколько недель».

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По его словам, Соединенные Штаты будут  решительно применять» санкции из-за торговли оружием как в Россию, так и в Иран. По словам Пателя, передача дронов между двумя странами «потенциально подлежит санкциям в отношении многих органов власти».

Ранее Иран заявлял, что не намерен передавать РФ беспилотники.

Министр иностранных дел Хосейн-Амир Абдоллахиан подчеркнул, что Иран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине, включая поставки военной техники.

Однако, по информации Института изучения войны, США это могло произойти.

О том, что небольшое количество БПЛА уже поставлено России, заявил советник председателя ОП Алексей Арестович.

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В то же время, по информации Белого дома, Иран готовится передать несколько сот этих устройств РФ.

Речь идет, в частности, и о боевых дронах. Также Иран планирует учить российских военных обращаться с переданной им техникой.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Россия Иран Беспилотник Война в Украине Дроны США-Иран Война России против Украины

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