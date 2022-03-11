«РФ находится в глубокой… дыре». Россияне тупые и демонстрируют свои преступления, мир их не простит — Гарань 11 марта, 15:58 Цей матеріал також доступний українською Последствия авиаудара РФ по Мариуполю (Фото:Press service of the National Police of Ukraine/Handout via REUTERS)

Политолог Алексей Гарань в эфире Радио НВ оценил настроения в Украине, России и мире по поводу войны, а также перспективу освобождения захваченных оккупантами территорий.

«Россияне же тупые. Они делают все так, чтобы мир видел их преступления. Война во Вьетнаме шла 10 лет, и мир не устал протестовать против войны. Так же война шла в Афганистане – мир не устал. Надеюсь, что у нас все это будет гораздо быстрее. Но за то, что сделали россияне, не будет прощения ни с нашей стороны, ни с мировой. <...> Геополитически Россия находится в глубокой… дыре. Совершенно ясно, что будут освобождены территории и это не за горами. Если мы говорили раньше, что, возможно, придется ждать десятилетия, как это было с распадом СССР, а тут понятно, что Россия идет вниз. <...> Украинцы ни на какие российские хотелки не соглашаются. Это очень сильно. Это демонстрирует нашему руководству, что на это нельзя идти», — отметил Гарань.

Продолжается 16-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В ночь на пятницу лидеры ЕС поддержали евроинтеграционный курс Украины, а утром в нескольких крупных и до сих пор спокойных украинских городах раздались взрывы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже достигла стратегического перелома в войне с Россией.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ситуация на фронте есть и будет непростой, но российские оккупанты потеряли инициативу.

За 15 дней войны против Украины РФ потеряла более 12 тыс. человек личного состава.

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