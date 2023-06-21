Россияне видят угрозу наступления украинских войск на оккупированный Крым — разведка Британии 21 июня, 09:13 Крым (Фото:Ирина Кушникова / Pixabay)

По мнению британской разведки, строительство Россией оборонительных рубежей на подступах к оккупированному Крыму свидетельствует о том, что российское командование видит угрозу атак украинских войск на полуостров.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном в среду, 21 июня.

Также, по оценке разведки, сохранение контроля над оккупированным Крымом является главным политическим приоритетом для страны-агрессора России.



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Одна из оборонительных зон, которую РФ строила в последние недели, составляет 9 км в длину и находится в 3,5 км к северу от города Армянск, на узком сухопутном мосту, соединяющем Крым с Херсонской областью.

Фото: Разведка Британии

СМИ сообщали, что во временно оккупированном Крыму россияне, опасаясь контрнаступления Вооруженных Сил Украины, построили многочисленные линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя.

Проект Крым. Реалии сообщал, что во временно оккупированном Крыму войска РФ заселяются в мини-отели прибрежных районов, где продолжается строительство фортификаций.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина возьмет Крым без боя.

Советник главы ОП Михаил Подоляк допускает, что после деоккупации Крыма у него могут отобрать автономный статус.

Секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал россиянам, которые сейчас проживают во временно оккупированном Крыму, «как можно скорее возвращаться домой».

