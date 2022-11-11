«Завтра Белгород будете сдавать?» Как повлияет на Путина истерика «партии войны» по поводу поражения под Херсоном — Фесенко 11 ноября, 13:46 Эксклюзив НВ Украинский военный рядом с местной жительницей во время освобождения Херсонской области. На переднем плане — российские оккупанты, попавшие в плен (Фото:t.me/Tsaplienko)

Политолог Владимир Фесенко в эфире Радио НВ рассказал, как воспринимают в России позорное бегство их армии из Херсона.

«Очень истерически реагирует „партия войны“. Хотя ключевые фигуры пытаются демонстрировать спокойствие, что все под контролем. <...> Но те, кого они уже подсадили на „наркотическую иглу“ этой военной псевдопатриотической, шовинистической истерии, не понимают „как же так?“ В пабликах появляются шумные заявления: „Если вы сейчас Херсон сдаете, то завтра Белгород будете сдавать?“» — рассказал Фесенко.

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Внутренний раздор, по словам политолога, становится все больше, что рано или поздно будет влиять на позиции диктатора Владимира Путина внутри России.

«Поражение под Херсоном — это очень болезненная ситуация для России. Это не только военное поражение, но и политическое. <...> Когда это и как будет влиять на Путина? Думаю, это вопрос времени. Во всяком случае, Херсон — один из ключевых качественных переломов, в частности, в развитии внутриполитической ситуации в России. Просто это не будет сразу заметно, а будет постепенно проявляться», — пояснил Фесенко.