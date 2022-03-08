Российские войска сбросили две бомбы рядом с учреждениями Красного Креста в Мариуполе — Полк Азов

8 марта, 19:04
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Российские войска сбросили две бомбы рядом с учреждениями Красного Креста в Мариуполе (Фото:Красный Крест Украины)

Российские войска сбросили две бомбы рядом с учреждениями Красного Креста в Мариуполе (Фото:Красный Крест Украины)

Во вторник, 8 марта, российские оккупанты сбросили две бомбы рядом с учреждениями Международного Комитета Красного Креста и украинского филиала Красного Креста в Мариуполе (обновлено).

Об этом сообщили в полку Азов, защищающего город.

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«Несколько часов назад на перекрестке проспекта Мира и улицы Торговой города Мариуполь совершен вражеский авианалет. Сброшены две бомбы на учреждения Международного Комитета Красного Креста и украинский филиал Красного Креста», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате удара разрушены жилые дома и торговый центр.

Информация о количестве жертв уточняется.

Позже в Полку Азов уточнили, что «по зданиям Красного Креста бомбы не попали, упали близко». И показали фотографии последствий бомбардировки.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Мариуполь Батальон Азов Война России против Украины

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