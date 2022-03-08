Российские войска сбросили две бомбы рядом с учреждениями Красного Креста в Мариуполе — Полк Азов
Российские войска сбросили две бомбы рядом с учреждениями Красного Креста в Мариуполе (Фото:Красный Крест Украины)
Во вторник, 8 марта, российские оккупанты сбросили две бомбы рядом с учреждениями Международного Комитета Красного Креста и украинского филиала Красного Креста в Мариуполе (обновлено).
Об этом сообщили в полку Азов, защищающего город.
«Несколько часов назад на перекрестке проспекта Мира и улицы Торговой города Мариуполь совершен вражеский авианалет. Сброшены две бомбы на учреждения Международного Комитета Красного Креста и украинский филиал Красного Креста», — говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате удара разрушены жилые дома и торговый центр.
Информация о количестве жертв уточняется.
Позже в Полку Азов уточнили, что «по зданиям Красного Креста бомбы не попали, упали близко». И показали фотографии последствий бомбардировки.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.