«Россию раздражает позиция Израиля». Почему РФ распространяет дезинформацию об израильской операции против Ирана — израильский аналитик 10 марта, 19:42 Эксклюзив NV Израильские военные на рейде в Иерихоне, 1 марта 2023 года (Фото:REUTERS / Ammar Awad)

Израиль и Иран пребывают в состоянии вялотекущей войны, и ждать обострения стоит лишь с иранской стороны, подчеркивает военный аналитик Игаль Левин.

В четверг, 9 марта, министр обороны США Ллойд Остин побывал с официальным визитом в Тель-Авиве, где обсудил со своим израильским коллегой ядерные амбиции Тегерана и призвал Израиль усилить поддержку Украины в ее противостоянии российской агрессии.

Видео дня

Вскоре после совместной пресс-конференции глав американского и израильского оборонных ведомств в интернете появились сообщения о готовящейся военной операции Израиля против Ирана. Сообщалось, будто Остин заявил: такая операция состоится уже в ближайшем будущем.

Эта информация — вброс российских каналов, поясняет в комментарии NV Игаль Левин, военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля. И единственная цель такого вброса — дискредитировать Израиль.

«Россию очень раздражает позиция Израиля, которая становится все более проукраинской, а также наращивание помощи Украине», — подчеркивает эксперт.

Сейчас между Израилем и Ираном нет дипломатических отношений, идет вялотекущая война. Израиль периодически наносит удары по иранской инфраструктуре в Сирии, занимается ликвидацией сил Кудс (подразделения Корпуса стражей исламской революции, КСИР). Иран, в свою очередь, пытается с помощью дронов проникнуть на территорию Израиля. Идет война спецслужб, кибервойна, танкерная война, перечисляет Левин.

«Если будет какое-то обострение, то оно будет, конечно, со стороны Ирана, — прогнозирует он. — Цель Израиля — остановить агрессию Ирана с его желанием обзавестись ядерным оружием; в случае обострения Израиль будет защищать свой суверенитет».

Напомним, Израиль оказывает Украине гуманитарную помощь и, по словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, рассматривает предоставление «других видов помощи», в том числе военной.

«Израиль также, откровенно говоря, действует […] против производства оружия Ираном, которое используется против Украины», — отметил Нетаньяху в январе в интервью CNN.

По словам Остина, военное сотрудничество России с Ираном за последний год углубилось. «Это представляет серьезные вызовы для этого региона. Иран получает важный боевой опыт в Украине, который будет передан подконтрольным Тегерану силам на Ближнем Востоке», — констатировал министр обороны США.