«Россию раздражает позиция Израиля». Почему РФ распространяет дезинформацию об израильской операции против Ирана — израильский аналитик
Израильские военные на рейде в Иерихоне, 1 марта 2023 года (Фото:REUTERS / Ammar Awad)
Израиль и Иран пребывают в состоянии вялотекущей войны, и ждать обострения стоит лишь с иранской стороны, подчеркивает военный аналитик Игаль Левин.
В четверг, 9 марта, министр обороны США Ллойд Остин побывал с официальным визитом в Тель-Авиве, где обсудил со своим израильским коллегой ядерные амбиции Тегерана и призвал Израиль усилить поддержку Украины в ее противостоянии российской агрессии.
Вскоре после совместной пресс-конференции глав американского и израильского оборонных ведомств в интернете появились сообщения о готовящейся военной операции Израиля против Ирана. Сообщалось, будто Остин заявил: такая операция состоится уже в ближайшем будущем.
Эта информация — вброс российских каналов, поясняет в комментарии NV Игаль Левин, военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля. И единственная цель такого вброса — дискредитировать Израиль.
«Россию очень раздражает позиция Израиля, которая становится все более проукраинской, а также наращивание помощи Украине», — подчеркивает эксперт.
Сейчас между Израилем и Ираном нет дипломатических отношений, идет вялотекущая война. Израиль периодически наносит удары по иранской инфраструктуре в Сирии, занимается ликвидацией сил Кудс (подразделения Корпуса стражей исламской революции, КСИР). Иран, в свою очередь, пытается с помощью дронов проникнуть на территорию Израиля. Идет война спецслужб, кибервойна, танкерная война, перечисляет Левин.
«Если будет какое-то обострение, то оно будет, конечно, со стороны Ирана, — прогнозирует он. — Цель Израиля — остановить агрессию Ирана с его желанием обзавестись ядерным оружием; в случае обострения Израиль будет защищать свой суверенитет».
Напомним, Израиль оказывает Украине гуманитарную помощь и, по словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, рассматривает предоставление «других видов помощи», в том числе военной.
«Израиль также, откровенно говоря, действует […] против производства оружия Ираном, которое используется против Украины», — отметил Нетаньяху в январе в интервью CNN.
По словам Остина, военное сотрудничество России с Ираном за последний год углубилось. «Это представляет серьезные вызовы для этого региона. Иран получает важный боевой опыт в Украине, который будет передан подконтрольным Тегерану силам на Ближнем Востоке», — констатировал министр обороны США.