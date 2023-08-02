Зафиксированы случаи педофилии. Россияне планируют вывезти еще более 10 тыс. детей с оккупированных территорий в летние лагеря — ЦНС 2 августа, 14:10 Дети (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

На временно оккупированных территориях Украины россияне поставили перед гауляйтерами план по вывозу более 10 тыс. местных детей на «отдых» в лагеря Дагестана, Чувашии и Краснодарского края РФ.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

По данным ЦНС, в российских лагерях детей подвергают идеологической обработке через пропагандистские концерты и «образовательные мероприятия».

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ЦНС сообщает, что дети нередко становятся жертвами преступлений. Был зафиксирован случай в детском лагере в российской Анапе, где четыре ребенка с временно оккупированных территорий Донецкой области стали жертвами педофила, который воспользовался их бесправным статусом на отдаленной земле.

«Это и есть политика геноцида украинцев, когда россияне сознательно уничтожают целое поколение в промышленном масштабе на уровне государственной программы», — говорится в сообщении.

ЦНС отмечает, что к программе по депортации украинских детей привлечена не только российская «верхушка», или местные коллаборанты, но и педагоги, врачи, артисты и другие работники лагерей. Кроме того отмечается, что проект курируется партией российского диктатора Владимира Путина Единая Россия.

Ранее уполномоченная по правам ребенка страны-агрессора России Мария Львова-Белова заявила, что с начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты незаконно вывезли на российскую территорию более 700 тысяч украинских детей.



Депортация украинских детей — что известно

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс. Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит в том числе через территорию Беларуси, заявлял он.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

19 июля глава Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов признал факт причастности его ведомства к насильственному перемещению украинских детей.

20 июля МККК сообщил, что начал расследование деятельности Шевцова и своего белорусского представительства о причастности к депортации детей из Украины.

