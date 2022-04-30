Матери попавшего в плен в Мариуполе украинского военного отправили фото мертвого сына

30 апреля, 16:07
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Россияне убили украинского военнопленного Дана и прислали фото его тела матери (на скриншоте Дан второй слева) (Фото:Скриншот из сюжета российских пропагандистов)

Россияне убили украинского военнопленного Дана и прислали фото его тела матери (на скриншоте Дан второй слева) (Фото:Скриншот из сюжета российских пропагандистов)

Мать попавшего в плен в Мариуполе украинского военного по имени Дан утром 30 апреля получила фото своего мертвого сына.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Мать военного сообщила в комментарии Украинской правде, что Дан оказался в окружении россиян 19−20 апреля и фигурировал на видео российских пропагандистов.

Видео дня

30 апреля утром ей отправили фото, на котором она узнала своего сына. Убийство пленных — нарушение Женевской конвенции и военное преступление.

Осторожно, содержание чувствительного характера

Украинская правда
Фото: Украинская правда
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Как отмечает военкор Андрей Цаплиенко, украинский военнопленный с такой же татуировкой у сердца как у погибшего появлялся в сюжетах российских пропагандистов.

«Цель съемки видеоагитки — убедить украинцев сдаться. Пропагандист за кадром: „Мы обращаемся гуманно с военнопленными“. Парня использовали. Как украшение. И вот что было дальше. Только что маме бойца прислали эти фото. Тело сына. Взятого в русский плен, где „ведут себя гуманно“. Убитый уже после съемки. Есть более ужасающие фото. Лицо бойца. Но не буду давать его здесь», — написал Цаплиенко.

Судьба остальных ребят на видео неизвестна. Журналист предполагает, что с ними могли сделать то же, что с «азовцем» — казнить.

«Эти подонки должны ответить за военное преступление. Я требую, чтобы этим делом занялись международные структуры, которые должны привлечь к ответственности русских садистов вместе с отвратительно лживыми пропагандистами. Соучастниками убийства. Но наше общество, наши власти и наше командование тоже должны отвечать за бойцов — за то, чтобы сделать все возможное, чтобы вытащить из Азовстали всех, кто держит в руках оружие и не должен попасть в плен. Потому что судьба этого парня может постигнуть тысячи наших лучших воинов», — призвал Цаплиенко.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Мариуполь Пленные Батальон Азов Пленный Азовсталь Военнопленные Оборона Мариуполя Полк Азов Азов Война России против Украины

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