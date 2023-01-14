Россияне в последний момент отменили запланированный на сегодня обмен пленными

14 января, 23:49
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Россияне отменили новый обмен пленными (архивное фото) (Фото:Андрей Ермак)

Россияне отменили новый обмен пленными (архивное фото) (Фото:Андрей Ермак)

Российская сторона в последний момент отменила запланированный на 14 января очередной обмен пленными.

Об этом сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

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«Отметим, что сегодня был запланирован очередной обмен пленными с российской стороной. Однако в последний момент он был отменен по инициативе россиян. О причинах такого решения несложно догадаться», — говорится в сообщении.

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Днем в субботу, 14 января, российские войска нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В частности, в Днепре россияне попали по жилой девятиэтажке, убив по меньшей мере 12 человек и ранив более 60 мирных жителей. Спасательные работы на месте российского преступления продолжаются.

Редактор: София Лазарова

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