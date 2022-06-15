В голове Путина — хаос. Россияне уже не понимают, за что воюют в Украине — журналист 15 июня, 15:12 Цей матеріал також доступний українською Журналист обратил внимание на то, что цели войны в Украине меняются в голове Владимира Путина «каждые две недели» (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Генеральный директор Интерфакс-Украина Александр Мартыненко в интервью Радио НВ заявил, что россияне уже не понимают, за что воюют в Украине, поскольку в голове у Владимира Путина хаос.

По словам Мартыненко, Путин — «человек, живущий в фантазиях» и быстро их изменяющий.

«То, что так быстро меняются концепции, говорит об одном: там нет никакой понятной и утвержденной стратегии. Концепции, цели войны постоянно меняются и мне кажется, что российские люди, которые за этим следят, уже окончательно не понимают, а за что там воюем?», — отметил также гендиректор Интерфакс-Украина.

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Он объяснил, что для того, чтобы народ был настроен на поддержку, должны быть четкие, прозрачные, конкретные и понятные цели.

"А поскольку они там меняются каждые две недели, это свидетельствует об определенном хаосе, который существует и в аналитических кругах, и в самом руководстве тоже, и в голове Путина", - считает журналист.

По его словам, российские власти воюют «с коллективным Западом» и не могут остановиться.

«Вообще остановиться в этой России, перейти от войны к какому-то мирному состоянию можно только в случае победы или поражения. Не может быть ничья - он не может остановить и сказать: "Все, повоевали, хватит". Это военная психология. И в НАТО, и в Штатах, и в Европе это должны понять. Когда они говорят "Главное, чтобы не было Третьей мировой", единственное, что забывают, - это не от них зависит. Это зависит от Путина: если он захочет Третью мировую – будет Третья мировая. Захотеть он может», – объяснил Мартыненко.

14 июня папа Римский Франциск заявил, что для него третья мировая война «уже началась».

25 мая американский финансист Джордж Сорос заявил, что считает, что полномасштабное вторжение РФ в Украину может спровоцировать начало Третьей мировой войны.

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