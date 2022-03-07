«Россияне за время войны обеднели вдвое». Есть ли шанс, что народ в РФ одумается и остановит Путина в Украине — интервью с Романом Цымбалюком 7 марта, 20:40 Цей матеріал також доступний українською Роман Цымбалюк (Фото:Roman Tsymbaliuk/Facebook)

Роман Цымбалюк находится в Украине, но до сентября остается последним аккредитованным в России украинским корреспондентом. В начале 2022 года он уехал из РФ, считая, что есть угроза его личной безопасности.

В интервью Радио НВ он поделился опытом многолетнего общения с россиянами и рассказал, почему население РФ не изменит режим диктатора Владимира Путина, хотя за 12 дней войны они уже обеднели вдвое.

— Думаю, что вы следите за происходящим в РФ. Какие настроения среди россиян? Мы видели, что они не очень расстроены тем, что убивают украинцев.

— Россия такое государство, что они привыкли к смерти и убийствам. Если мы говорим о массах, то сама война вряд ли каким-либо образом их волнует. А вот экономическая составляющая заставляет людей начать включать свое серое наполнение в голове, потому что россияне обеднели за время войны вдвое, а может быть, и больше. Отсутствие обычной жизни [поняли] уже все. Это очень важный фактор, ведь государство [находится] во тьме, без связей с миром; государство, которое ввело тотальную цензуру на своей территории. На самом деле, это сделано только с одной целью — чтобы не видели преступлений российской армии в Украине и, соответственно, не видели допросов российских военнопленных, разбитые колонны армии РФ. Но вода камень точит: само падение уровня жизни может каким-то образом не заставить сбросить Путина, а по крайней мере задуматься о том, что делает их власть.

— Вчера были анонсированы «массовые» протесты. В Москве получилось, пожалуй, какая-то тысяча человек и это было гораздо меньше, чем ментов. Как вы оцениваете уровень протестных настроений в России?

— Эти люди, при всем уважении к ним, выходят на протест против войны для того, чтобы их запаковали в автозаки и развозили по участкам. Не больше. Они ничего не изменят в системе российского сознания — это нужно просто признать. Это не сработает. Сработает другое — санкции и информация о гибели российских воинов здесь.

— То есть, вы считаете, когда у них будут проблемы со стиральным порошком, тогда они начнут выходить и протестовать против путинского режима?

— Не факт. Изменения начнутся, когда российские матери перестанут бояться омоновцев и этих правоохранителей. Пока все понимают, что что-то происходит, но готовности каким-то образом протестовать против этого я не вижу. Обращаться к совести россиян, к каким-то чувствам, морали не стоит, не надо тратить время, нужно воевать. И максимально доносить до них информацию, потому что там безумная цензура.

— Так называемый комитет солдатских матерей работал в войне России против Чечни. Действительно ли этот комитет что-то делал? Матери когда-то что-то меняли в России?

— Сравнивать первую Чеченскую войну и Украину, пожалуй, не стоит. За эти 20 лет Россия кардинально изменилась — это совершенно другое государство. Это государство со всеми нацистскими признаками: изменить словами что-то очень и очень сложно. Во время первой Чеченской [войны] были хоть какие-то относительно независимые СМИ. У них все сейчас сделано по принципу и примеру фашистской Германии — единственная партия, единственный голос, единственный фюрер.

— Как подогревалась эта ненависть к украинцам? Это началось в 2014 году или раньше? Есть теория, что на самом деле Россия всегда очень свысока относилась к украинцам. Когда это прошло точку невозвращения?

— Наверное, процесс начался после прихода Путина к власти. Мне кажется, точка невозвращения — это заявление Путина, если я не ошибаюсь, в 2010 или в 2011 году, когда он сказал, что «мы победили во Второй мировой войне без Украины».

А дальше хуже. Это все совпало с тем, что Россия, как экспортер нефти, получила сверхприбыли за эти годы, у них просто сорвало крышу. 2014 год — это рубикон. Разлюбление украинцев происходит с 2014 года, со времен начала боевых действий на Донбассе.

У них все программы были 60 минут ненависти к Украине. Сейчас они производят 150, потом еще 150 минут. Как в классических книгах. У них есть эта стена, говорящая и распространяющаяся. Как ни странно, главные спикеры — это руководители оккупационных администраций в Луганске и Донецке.

Об этих братьях меньших или старших. Все очень сильно зависит от того, как ты себя ведешь с ними. Тайна русского характера такова: если тебя кто-нибудь из них обидел и ты ему прямым текстом говоришь «еще два слова и табурет, на котором я сижу, будет у тебя на голове», они сразу начинают все прекрасно понимать.

— То есть понимают только силу, когда палкой по голове? Они не понимают другой язык?

— Поэтому и говорю, что призывать их к совести, к морали — это потеря времени. Они должны знать, что мы несокрушимы. И когда они в этом убедятся, начнутся некоторые изменения. Поэтому слава ВСУ! Поддерживаем нашу армию, территориальную оборону и всех тех, кто обеспечивает наше войско в самом широком обществе.

— Следует ли нам сейчас анализировать российскую пропаганду? Вчера, если я не ошибаюсь, появилась у них информация о том, что якобы мы разрабатываем здесь биологическое ядерное оружие. Понятно, что весь западный мир на это не обращает внимания, потому что это бред. С другой стороны, мы понимаем, что они будут использовать это для, например, дальнейшей мобилизации.

— С дальнейшей мобилизацией тоже много нюансов, потому что одно дело ненавидеть украинцев и находиться в России, в безопасности, другое дело — рисковать собственной жизнью. Что касается российской пропаганды, ее следует включать для того, чтобы измерить температуру больного. Сейчас она очень высока. Первые признаки возможной деэскалации будут на телевидении. Но апеллировать [к пропаганде] нет смысла, потому что это объективный бред. Они напали, потому что у деда войны из бункера что-то перемкнуло в голове. Вторая причина (на самом деле основная) — стало понятно, что Украина — развивающееся государство. Вспомните эти времена: мы так любили поспорить о зеленоботах, порохоботах; была очень яркая внутренняя политика, которая давала все основания безумному развитию Украины. Средняя зарплата до войны в Украине и России была примерно одинаковой. Посмотрите, как за эти годы изменились украинские города. Чернигов, город-герой со вчерашнего дня, — это пример развитого европейского города. Такое в Питере, может быть, есть, в Москве, Казани. Путин просто забоялся, что на каком-то этапе его спросят: «А чего мы такие крутые, а уровень жизни в Украине выше?». Чтобы он не был выше, они уничтожают всю инфраструктуру. Разумеется, после войны потребуется время для того, чтобы это все восстановить.

— Какое будущее России мы можем увидеть сейчас? Страна уже изолирована, из нее ушли западные бренды. Как российские власти объяснят своему народу то, что они превращаются в Иран или Северную Корею?

— Никак они не будут объяснять. Они потребуют затянуть пояса, говорить, что враг на нас напал. Они отправляют Россию во тьму и в нищету. Будут проводить репрессии против собственного населения. И поэтому просто безумный отток населения из Российской Федерации. Тот, кто хоть чуть-чуть имеет что-то в голове, массово уезжает.

— Ряд публичных людей решили покинуть Россию. Эти люди выбирают собственное спасение, чтобы не пытаться изменить режим?

— Они сдались. Они понимают, что изменить это можно только силой. И те, кто не готов бороться, не готов к проблемам с российским так называемым законом, уезжают.

Когда люди с относительно свободным мировосприятием уезжают, государство остается один на один с пропагандонами и другими плохими людьми. Россиян в этом плане ничего хорошего не ждет.

— Насколько важно было закрытие таких псевдолиберальных медиа? Эхо Москвы или Дождь как-то передавали новости из Украины, но, с другой стороны, говорили о спецоперации. Насколько они были влиятельными?

— Вторжение показало, что Кремль больше не собирается играть в иллюзию демократии, свободы слова.

Почему их закрыли? Потому что они показывали и рассказывали о потерях российской армии в Украине. [Путин] прекрасно понимает, что это может стать поводом к каким-то волнениям в России. В теории не факт. Они решили зачистить все, чтобы не видели, что Украина разрушила миф о непобедимой российской армии.

— Самолет Виктора Януковича приземлился в Минске. Вы, вероятно, слышали о том, что они хотят посадить в президентское кресло Януковича. Что у них должно быть в голове, чтобы они верили в то, что он там продержится?

— Я бы не акцентировал внимание на Януковиче. Вообще. Речь идет о создании оккупационной администрации и они могут назначать кого угодно. Могут Януковича, могут обезьяну. Дело не в фамилии, а в ситуации на фронте. Если Украина — это Украина (не если, а Украина была, есть и будет), то никакой Янукович нам не помешает.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.