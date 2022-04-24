«Уже не большую победу». Что на 9 мая могут показать россиянам в «пропагандистских шизофрениях» — военный эксперт 24 апреля, 13:46 Цей матеріал також доступний українською Разгромленная российская техника (Фото:92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, Офіційна сторінка/Facebook)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что России не удастся показать по телевидению большую победу на 9 мая, как они того хотели.

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«Достаточно удачную тактику выбирают наши защитники, когда ведут своего рода манёвренную оборону, которая делает невозможным накопление всех сил противником для того, чтобы совершить [большой] прорыв. Это потому, что очень эффективно выстраивалась оборона за все эти годы», — рассказал в эфире Радио НВ Мусиенко.

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Поэтому сейчас, уверен эксперт, российские войска определяют, по какому одному из направлений они будут пытаться совершить прорыв этой обороны:

«Мое предположение, что им нужно до 9 мая показать уже, пожалуй, не большую победу, а скорее, серьезную мощную картинку боевых действий, которую можно будет использовать в своих дальнейших информационно-пропагандистских шизофрениях победобесия».

По словам Мусиенко, на российском телевидении постараются проводить аналогии с победой над нацизмом в 1945 году.

«Они попытаются найти такую местность, чтобы совершать танковые прорывы и прорывы с большим количеством бронетехники, чтобы об этом доложить, отчитаться, чтобы показать эффектную картинку по телевидению и сказать: „Смотрите, как мы тогда двигались на танках, как мы движемся сейчас. Стараемся“. <...> Соответственно, это [будет] более степная зона», - объяснил эксперт.

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